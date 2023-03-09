舊手機能幹嘛？　內行人推「1用法」被讚爆：超實用

▲網友好奇舊手機還有什麼用處。（示意圖／pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

每年各家廠商都會推出新款手機，不少民眾都會跟著換新，於是舊手機就閒置家中。就有網友表示，舊手機若不考慮賣掉，那能做做什麼用呢？不少人提出自身想法，其中一種「用法」被網友推爆「超爽！超實用」。

一名網友在PTT以「 舊iPhone X可以拿來幹嘛？ 」為題發文，表示手上有一隻iPhone X，但sim卡槽壞了沒收訊，所以一直放在抽屜。但想又覺得閒置很浪費，於是疑惑「可以拿來幹嘛？」原PO也表示目前不考慮賣出。

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貼文一出網友們紛紛分享自身經驗，「掛手遊」、「導航、阿福管家」、「上課錄音」、「拿來放音樂」、「鬧鐘」、「越獄後CarPlay看YouTube」、「板上之前有把舊手機捐給社福團體的文，或許原 po可以詢問看看他們是否需要。」、「我是覺得當預防帳號被盜的機子」、「去trade in換禮品卡啊」

也有內行人提出超實用方法，「分身機啊，真正在用的小號（社群分身帳號），放假原本的手機直接關機。假日享受不怕打擾到愜意生活」、「我是拿來當成有螢幕、同樣的管理軟體跟無線傳輸的OTG碟用」。

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