啦啦隊應援「國外很少見」　21位女孩合體！網喊香：喜歡的都在這

▲中華隊啦啦隊應援。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽昨（8）日開打，中華隊啦啦隊女孩總共21人，找來中職5球團人氣女孩應援。啦啦隊成為球場一大「嬌」點，不少網友也討論道，「啦啦隊真的最頂的」、「還好整場還有地方可以看」。

經典賽中華隊啦啦隊女孩共21人，包含中信兄弟Passion Sisters峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可；樂天桃猿RakutenGirls林襄、孟潔、Yuri、籃籃；味全龍小龍女心璇、小映、賴可、琪琪；統一獅Uni-Girls艾璐、Yuki、瑟七、Faye；富邦悍將Fubon Angels丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹。

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▲啦啦隊應援引發討論。（圖／記者許靖騏攝）

啦啦隊女孩賣力應援，帶領球迷替中華隊加油。就有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專和PTT上熱烈討論，「啦啦隊真美」、「我眼中只有林襄」、「我們啦啦隊第一名」、「衣服真是好看」、「還是啦啦隊比較好看」、「喜歡的都在這裡了」、「峮襄合體」、「隔著螢幕都覺得香」。

律師林智群也在臉書分享，整場比賽最不讓人失望的就是「啦啦隊」了，「年輕球員就是要繳學費啊」。

不過也有網友感嘆，「結果是啦啦隊實力堅強」、「至少台灣啦啦隊贏了QQ」、「買票看啦啦隊比較不會傷心」、「中華隊唯一贏的地方」、「跳舞跳到對手火力全開了，然後我們又是雖敗猶榮」、「實在是只能看啦啦隊」。

▲林襄再登日媒版面。（圖／記者許靖騏攝）

值得一提的是，林襄今（9）日再度登上日媒版面，根據《Full-Count》指出，儘管球迷因中華隊吞敗而有低潮的情緒，但還是被啦啦隊吸引，美國記者梅爾（Michael Mayer）看到後，也覺得氣氛瘋狂、很有趣。報導還稱，台灣有啦啦隊應援可說是家常便飯，但對其他國家來說卻很少見，而中華隊昨日對上巴拿馬，雖然吞敗，但啦啦隊女孩仍洋溢著可愛的笑容。