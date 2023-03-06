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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平時隔10年赴江蘇代表團參與審議　6代表發言與總書記交流

▲習近平參加大陸全國人大江蘇代表團審議。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記、大陸國家主席習近平參加大陸全國人大江蘇代表團審議。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（5）日參加全國人大江蘇代表團審議，這也是習近平時隔10年再度到江蘇團參與會議。江蘇團審議會上，共有6名代表起身發言，著重在創新製造和區域整合等議題。聽完代表發言後，習近平也逐個回應代表們的意見，要貫徹「高質量發展」的主軸，建設現代化社會主義。

▲習近平參加大陸全國人大江蘇代表團審議。（圖／翻攝央視）

江蘇團審議會場上，包括江蘇省長許昆林、江蘇產業技術研究院院長劉慶、徐工集團公司技術委員會副主任單增海、鎮江新區農機機械化專義合作社理事長魏巧、淮安新安小學校長張大冬和蘇州市市長吳慶文等6位代表發言。

習近平聽完6位代表發言後，首先讚許政府工作報告，肯定江蘇五年來經濟社會發展和黨的建設各方面取得的成就，同時，他也認為在國際競爭激烈的環境下，「科技創新」為開闢新領域賽道的重要。

▲習近平參加大陸全國人大江蘇代表團審議。（圖／翻攝央視）

習近平指出，要把實施擴大內需戰略和深化供給側結構性改革結合，加快建設現代化產業體系，「把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，同時，推動製造業高端化、智能化（智慧化）、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字（數位）經濟。」

此外，習近平還提到，推進農業現代化是實現高質量發展的必然要求，「要嚴守耕地紅線，穩定糧食播種面積，加強高標準農田建設，切實保障糧食和重要農產品穩定安全供給。」

▲習近平參加大陸全國人大江蘇代表團審議。（圖／翻攝央視）

習近平強調，基層治理和民生保障事關人民群眾切身利益，是促進共同富裕、打造高品質生活的基礎性工程，「要健全基層黨組織領導的基層群眾自治機制，加強基層組織建設，完善網格化管理、精細化服務、信息化支撐的基層治理平台，健全城鄉社區治理體系，為人民群眾提供家門口的優質服務和精細管理。」

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