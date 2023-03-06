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大陸 大陸焦點 特派現場

學歷最高、權力最小大陸總理　李克強「敢講真話」官場生涯將退休

記者任以芳／北京報導

大陸第十四屆人大一次會議開幕式昨5日舉行，總理李克強完成任內最後一次工作報告，回顧十年前，經濟專才李克強剛上任被外界寄與厚望，隨著大陸政治生態不斷變化，李克強被外媒形容是「最弱勢總理」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，「他（李）是北大經濟學的博士，也是歷任大陸總理是有史以來學歷最高，權力或被授權部分是最小的。」即使如此，李克強勇於講真話，疫情期間盡力平衡「清零政策」對經濟的衝擊，努力做到最一刻。

▲▼ 2022兩會、總理記者會、李克強最後一場總理記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022年大陸兩會，李克強最後一場總理記者會 。（圖／記者任以芳攝）

普通公務員子弟帶領大陸經濟
2022年大陸全國兩會最後一場總理中外記者會，李克強「告別秀」開場表明，「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。」此話正預告2023年將會出現另一位新總理。

大陸官方公開資料顯示，李克強是安徽定遠人，1955年7月出生普通公務員家庭，從小讀書不用家人操心，1978年靠自己努力考上北京大學法律系，成為大陸恢復高考後的第一批大學生，之後繼續攻讀經濟學博士學位。當年李克強的老師是大陸知名經濟學家厲以寧，也是自由市場的倡導者。

之後李克強進入共青團體制，深得前國家主席胡錦濤的信任。2007年進入中央政治局常委，正式成為中共第五代領導成員。在胡錦濤提攜之下，從副總理到2013年升任總理 ，資歷完整。

當年李克強接下總理一職，形成「不唯學歷憑能力」氛圍，上任首要目標處理歐洲債務危機、美國經濟下滑等問題，憑藉自身專業經濟背景，被外界寄與厚望，期待為大陸經濟帶來新動力，但李克強執政聲音卻是「越來越微弱」。

▲▼ 李克強總理生涯將結束3日與國務院全體人員拍「畢業照」 （圖／翻攝 videoupper YT）

▲ 李克強總理生涯將結束，3日與國務院全體人員拍「畢業照」。 （圖／翻攝 videoupper YT）

走過十年總理之路-學歷最高、權利最小

2023年全國兩會即將開幕前，大陸律師陶景洲2日於推特上傳影片，李克強帶領第十三屆國務院領導成員與工作人員拍攝「畢業照」，現場不斷高呼「總理好！」，李克強與現場人員揮手致意，氣氛融洽。

隨著11日將選出新總理人選，此刻李克強退休時間倒數。細數10年總理之路，外界對李克強評價大多經濟專業、親民誠懇，但比起前總理「鐵血宰相」朱鎔基、「溫情感性」温家寶，李克強的大國總理形象顯得低調樸實。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，「大陸歷任總理從第一任周恩來到李克強，他（李）是北大經濟學的博士，是有史以來學歷最高，也是有史以來總理的權力或被授權部分是最小的。」

檢視大陸改革開放以來，大陸總理與總書記的關係微妙又關鍵，江澤民與朱鎔基的「江朱體制」，朱鎔基性格果斷，對於經濟事務大刀闊斧執行國企改革、開放物價等措施。到了「胡溫體制」，較內斂的總書記胡錦濤，碰到擅長走入人群互動公關的溫家寶，也能看出其經濟實務鮮明角色。

進入「習李體制」後，2012年習近平成立並領導一系列的小組，包括經濟改革小組、台灣事務小組、國家安全小組，又是不同局面。對此，張五岳表示，「整個中共中央決策做了很大改變，以前總理大部分負責經濟事務。從2012年開始最高的經濟決策機構，像是中共中央財經委員會，深化經濟決策的大權都抓在總書記手上，不是總理手上。相較於過去的總理，李克強沒有辦法有效貫徹權力。」

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲內外因素多變，加劇李克強任內推動經濟改革等巨大挑戰。（圖／路透社）

全力維穩多變動盪經濟局勢

李克強任內發生許多不可預測大事，幾乎經歷大陸近20年來複雜嚴峻的局勢，尤其第二任期的中美貿易戰，以及三年前爆發新冠疫情，成為總理生涯退休前最大挑戰。

張五岳表示，「客觀來看李克強這10年，大陸經濟正走向一個新常態，也是改革開放以來，相較過去高速經濟成長比較低迷的十年。」

回顧過去大陸經濟發展變化，2011年GDP是9.5%，到了2012年是7.9%，之後一路往下滑，過去大陸內部經常喊出經濟增速「保8、保6戰」也逐漸消失。直到2020年新冠疫情爆發，GDP剩2.3%，雖然是全球唯一正增長國家，卻是歷年最低數據。儘管2021年衝到8.1％，2022年又跌落5%，2023年GDP訂在5%成為歷年來最保守目標。

外界把部分責任甩向李克強，但張五岳認為，「江、胡錦時期曾實現兩位數字經濟增長，之後低迷10年也不能完全歸屬於習近平跟李克強，中國大陸經濟發展到達『中等收入』等因素，都有很大的關係。」

他進一步說，過去10年當中，中共黨內最高的經濟決策是中央財經委員會，主任是習近平，李克強是副主任委員，辦公室主任是劉鶴，從這個角度來分析，李克強本身能夠承擔的經濟實務決策權真的很有限。

張五岳指出，「過去的十年，如果有經濟失誤要李克強完全負責，我覺得不夠公允，因為許多注重大決策不是他決策，政治時局生態也過去有所不同。」

▲ 李克強前往河北考察小麥，透露大陸今年小麥收成情況 ，李克強考察農村。（圖／翻攝 新華網、中新社）

▲ 李克強前往河北考察小麥，透露大陸今年小麥收成情況 ，李克強考察農村。（圖／翻攝 新華網）

再見！總理-基層百姓懂他「實而不華」

李克強曾在農村插隊當知青，深知基層百姓的辛苦，他多次在公開場合為底層群眾發聲。陸媒《大公網》曾報導指出，「李克強對各種形式主義、官僚作風深惡痛絕。」

去基層考察調研，李克強經常不接受刻意安排，突訪百姓日常生活，獲取底層真實心聲。據悉，李克強某次去四川偏鄉考察，沿途大雪崎嶇難行，途中看到路邊一群村民冒雪等車，立即讓司機停車，坐自己專車下山，事後知道真相的村民都不敢相信是真的。

李克強作風親民，對家人要求非常嚴格。報導曾指出，一位與他共事老幹部形容，李克強做人做事都堂堂正正，嚴禁家人和身邊工作人員靠關係幫辦私事。以前同事也說，「李克強官越大，他的親屬們本事越小，自覺地約束自己。」

除了對基層熱情友善，言語樸實的李克強也很敢說真話。2013年3月17日首場總理記者會，李克強當年「觸動利益比觸及靈魂還難」的發言引發關注，往後每一屆總理記者會幾乎都有大實話。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲「習李體制」走入歷史，習近平將迎來下一位新總理。（圖／路透社）

2020年總理記者最讓人印象深刻，李克強說，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右…。」

當時大陸進行脫貧攻堅戰，李克強這番話引起中外媒體熱議，陸官媒與學界連續多日特地報導解釋。打從「習李體制」時代後，常有兩人矛盾的謠言，尤其去年「動態清零」政策，傳出各種說法。

張五岳認為，「李克強擔任總理，不是習近平挑選的。當年中共17大習近平擔任中央書記、常務書記，李克強擔任國務院常務副總理，之後18大升任總理，也不是習近平個人可以決定，外界自然存在習李之間有矛盾陰影的說法。」

「往後這個問題以後不會存在，李強是習近平親自挑選的國務院總理。未來總理跟總書記之間，外界應該不會有做文章的空間。」張五岳補充說明。

放下無法證實紛擾，外界所見的李克強幾乎沒有聲音，但只有百姓最清楚他「實而不華」另一面，如同他去年最後一場總理記者會所言，「我和我的同事們會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹踐行承諾。」

▼ 2023兩會人大開幕，李克強最後一屆工作報告。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 2023兩會人大開幕、李克強最後一屆工作報告、鞠躬 。（圖／翻攝 央視）

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