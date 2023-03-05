陸今年經濟增長目標5％　專家：要靠擴大內需「但達標難度不大」

▲大陸今年定出5%經濟增長目標。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年經濟增長僅實現3%，未能達到5.5%的目標，今年則是定出了5%的新目標。對此，大陸專家認為，由於去年的基數較低，因此今年的達標難度不大，但今年出口可能負增長，主要靠擴大內需，尤其是穩定擴大消費。

根據《澎湃新聞》報導，上海高級金融學院黨委書記朱啟貴表示，2023年是中國經濟動能轉換的關鍵年，是經濟從疫情模式重回正常運行軌道的首年，穩增長必然成為最重要的任務。

朱啟貴提到，綜合考慮到外部壓力和國內的不確定性，政府工作報告提出2023年5%左右的預期GDP增速目標，為經濟增長可能的超預期表現保留靈活空間，是科學而又合理的。

▼大陸國務院總理李克強。（圖／達志／美聯社）



英大證券研究所所長鄭後成認為，在2022年GDP增速為3%的背景下，如無意外情況發生，則在低基數的作用下，2023年5％左右的GDP增速目標實現的難度並不大，「這就意味著2023年中國宏觀政策還將保持定力，『大水漫灌』的現像不會出現。」

萬博新經濟研究院院長滕泰也說，2022年經濟增長的基數較低，今年上半年消費的反彈復甦比較明顯，因此全年應能確保實現5%的目標，「具體走勢上，或前高後低；前五個月，投資和消費的情況都相對不錯；到下半年，要重視消費增長的可持續性。」

滕泰並強調，實現5%的目標，主要靠擴大內需，更重要的是穩定擴大消費，「預計今年出口或全年負增長，關鍵領域的投資則非常重要，消費要發揮基礎作用，擺在優先位置。」