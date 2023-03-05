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大陸 大陸焦點 特派現場

李克强最後報告不到1小時　「經濟、涉台、外交」論調謹慎溫和

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國務院總理李克強今（5）日發表任內最後一份政府工作報告，全程不到1小時，完畢時現場響起30多秒的掌聲。總體來看，李克強今年工作建議聚焦在「疫後振興」，不過無論在GDP增速目標，還是涉台內容和外交政策，都顯得更為謹慎溫和。

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情 。（圖／視覺中國）

▲2022年大規模的核酸（PCR）檢測令大陸多地政府財政捉襟見肘 。（圖／視覺中國）

GDP增速目標5%

從今年兩會第一場政協記者會，便可看出今年大陸的工作重心放在「拚經濟」。走出3年疫情的大陸，將推出怎樣的經濟目標和刺激手段，全世界都在看。

李克強去年兩會發表政府工作報告時，將2022年GDP增速訂為5.5％，並表示，中國百兆元人民幣量級以上GDP5.5%的增量，相當於一個中等國家的經濟總量，「這是在高水平上的穩，實質上就是進。」

然而，Omicron變種株的肆虐令大陸封控力度不斷加大，經濟民生受到重挫。據大陸官方公布數據，2022年大陸GDP增速為3%，不僅罕見未能達標，而且不到2021年8.4%的一半。

李克強今日在發表政府工作報告時，用「極為不易」形容過去的一年，指出過去5年，GDP年均增長5.2％，並將2023年經濟增長目標定於5%，偏向保守。

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

▲李克強今早發表政府工作報告。（圖／達志／美聯社）

另外，李克強目標將城鎮調查失業率維持在5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡。

李克強強調，要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力，積極的財政政策要加力提效，而赤字率擬按3%安排。

光谷自貿研究院院長陳波教授向《東森新媒體ETtoday》表示，今年大陸會維持外需穩定，依賴內需拉動，主要分為提振民生消費和市場投資兩部分，財政政策上的帶動空間較大。

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲今年適逢五年一次的大陸國家機構和全國政協換屆，包括國務院總理在內的政府和政協領導人職位將出現大調整。（圖／路透社）

106字涉台內容更溫和

今年李克強涉台報告共計161字，其中對於未來建議方面，提到要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅定反 「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程；兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺分析，總結來說是「一個中心，兩個基本點」，中心點是堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，就代表走在正確的方向。

朱松嶺接著指出，兩個基本點分別是「反獨促統」和促進兩岸經濟文化交流合作，可以說是精準、清晰闡明瞭大陸未來對台工作總體目標。

台灣國際戰略學會理事長王崑義則認為，今年下半年台灣進入2023大選倒計時，對大陸來說，兩岸關係要「維穩」，過多提出新名詞或新論述可能會令民進黨找到新把柄解讀，加上李克強今年即將卸任，未來如何是未來的事，因此他的報告內容延續以往論調並保持謹慎。

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲大陸新人外交部長秦剛。（圖／CFP）

「戰狼外交」風格淡化

習近平執政後，大陸外交戰略發生轉變，從鄧小平時代的「韜光養晦」走向「奮發有為」，特別是中美關係走向下坡路，外界多以「戰狼外交」形容大陸近年的強硬態度。

李克強今日在談對今年政府工作的建議時則稱，要堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路，堅持在「和平共處五項原則」基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。他的論述被認為「戰狼外交」風格淡化。

不過，若要更加明確大陸未來外交策略，7日上午10時舉辦的外長記者會或能傳遞更準確訊號。據中國人大今日下午發布的消息，大陸外交部長秦剛屆時將就「中國外交政策和對外關係」相關問題，回答中外記者提問。

▲解放軍2023年國防預算增幅為7.2％。（圖／中國軍網）

軍費增幅7.2％達1兆5537億

烏俄衝突、中美競爭、南海風波...在複雜的國際局勢下，大陸公布2023年國防預算支出為1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），僅此美國位居世界第二，增長幅度為7.2％，增幅比去年上調0.1%。外界認為增長幅度非常克制適度。

翻開過去數據，2019年國防預算為1.19兆人民幣，增幅為7.5%；2020年國防預算為1.268兆人民幣，增幅為6.6%；2021年國防預算為1.35兆人民幣，增幅為6.8%；2022年國防預算為1.45兆，增幅為7.1%。

台灣今年整體國防預算佔GDP比率則約為2.4％，較去年成長13.9%，台海關係持續緊繃之下，創下近年來最高預算增幅。

鏡頭轉到全球主要國家，美國2023年國防預算達8580億美元，較上一財年增加10%；日本今年達到517億美元，較去年大幅增長26.3％，創下新紀錄；印度整體軍費亦擠進全球第三，增加13％至730億美元。

總體而言，李克強最後一次總理報告的結束，意味著他將告別大陸政壇，曾為人樂道的「李克強經濟學」亦將淡出舞台。中共二十大後，排名第二的政治局常委李強即將接棒，未來主政方針和具體方向備受外界期待。按照大陸全國兩會日程，3月11日上午9時人大代表大會第四次全體會議上，將決定選出新一任大陸國務院總理。

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