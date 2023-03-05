棄美籍當100%中國人！新任政協委員甄子丹：用動作電影講好中國故事

<br>

記者鄭思楠／綜合報導

新任大陸全國政協委員的香港武打巨星甄子丹，近日頗受外界關注，目前正在北京參加大陸「兩會」的他接受媒體採訪時表示，作為武打電影明星，建議對動作類型電影要有更多更好的政策去吸引投資，以動作電影的感染力講好中國故事，講好香港故事。

據《香港中國通訊社》報導，3月4日，在全國政協十四屆一次會議開幕之前，甄子丹受訪表示，「很榮幸能夠擔任新的政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事。」

在採訪中，這位政協「新人」在談到自己的提案時不離本行，他關心電影界的發展，提案將針對中國電影人才的合作與交流。他希望中國動作類型電影能夠得到更好的發展，並讓動作電影講好中國故事，講好香港故事。

▲甄子丹受訪。（圖／翻攝自中新視頻）

「這都是作為中國人的本分」，甄子丹認為，動作電影是講故事的好載體，因為相對其他電影類型，比較容易感染觀眾，能最有效地宣揚電影主題。

甄子丹認為，現在中國動作類型的電影越來越少，需要更好的政策去吸引投資、擴大需求，讓更多的電影人能够在動作類型電影有發展空間，讓更多電影人創造中國驕傲。

甄子丹也透露，「子女知道自己來北京開會也是政協委員的工作，但很多細節還不太了解，我要好好告訴他，爸爸要做的事是非常榮幸的。」

甄子丹也是繼汪明荃、成龍後，香港藝人中的又一個全國政協委員。據悉，汪明荃在1988年當選全國人大代表，1998年轉任全國政協委員，而成龍則於2013年接棒，獲委任加入全國政協之列，並於2018年連任。甄子丹名列最新一份全國政協委員名單，即他正式踏足政壇。

甄子丹在美國長大，他曾在訪問中提及自己從小有強大的民族心，早年已把美國籍退回，現在是百分百中國籍。甄子丹近日接受《GQ Hype》長篇專訪稱，自己去過很世界上很多國家，也和中國做比較，「不管是高速公路、建築的發展，還是生活方式的便利，那些國家都比不上中國，但是BBC、CNN這些媒體卻從來不報導這一類的內容。」