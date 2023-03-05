　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

棄美籍當100%中國人！新任政協委員甄子丹：用動作電影講好中國故事

記者鄭思楠／綜合報導

新任大陸全國政協委員的香港武打巨星甄子丹，近日頗受外界關注，目前正在北京參加大陸「兩會」的他接受媒體採訪時表示，作為武打電影明星，建議對動作類型電影要有更多更好的政策去吸引投資，以動作電影的感染力講好中國故事，講好香港故事。

據《香港中國通訊社》報導，3月4日，在全國政協十四屆一次會議開幕之前，甄子丹受訪表示，「很榮幸能夠擔任新的政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事。」

在採訪中，這位政協「新人」在談到自己的提案時不離本行，他關心電影界的發展，提案將針對中國電影人才的合作與交流。他希望中國動作類型電影能夠得到更好的發展，並讓動作電影講好中國故事，講好香港故事。

▲▼甄子丹：希望用動作電影講好中國故事。（圖／翻攝自中新視頻）

▲甄子丹受訪。（圖／翻攝自中新視頻）

「這都是作為中國人的本分」，甄子丹認為，動作電影是講故事的好載體，因為相對其他電影類型，比較容易感染觀眾，能最有效地宣揚電影主題。

甄子丹認為，現在中國動作類型的電影越來越少，需要更好的政策去吸引投資、擴大需求，讓更多的電影人能够在動作類型電影有發展空間，讓更多電影人創造中國驕傲。

甄子丹也透露，「子女知道自己來北京開會也是政協委員的工作，但很多細節還不太了解，我要好好告訴他，爸爸要做的事是非常榮幸的。」

甄子丹也是繼汪明荃、成龍後，香港藝人中的又一個全國政協委員。據悉，汪明荃在1988年當選全國人大代表，1998年轉任全國政協委員，而成龍則於2013年接棒，獲委任加入全國政協之列，並於2018年連任。甄子丹名列最新一份全國政協委員名單，即他正式踏足政壇。

甄子丹在美國長大，他曾在訪問中提及自己從小有強大的民族心，早年已把美國籍退回，現在是百分百中國籍。甄子丹近日接受《GQ Hype》長篇專訪稱，自己去過很世界上很多國家，也和中國做比較，「不管是高速公路、建築的發展，還是生活方式的便利，那些國家都比不上中國，但是BBC、CNN這些媒體卻從來不報導這一類的內容。」

ET快訊
小甜甜遭酸「胖子噁心」回擊了！　日吞20顆藥
快訊／鋼鐵人單節拿4分　創PLG新低紀錄
連千毅「砸百萬送賓士」慶生娜美！　閃照曝近況
最慘虐狗案！民宅「400具犬屍遍野」　看不見地板
17縣市亮「低溫燈號」　一天掉15°C！強冷空氣來台時間曝
快訊／林書豪半場砍13分6籃板　領航猿兩節僅拿21分慘寫聯盟
快訊／魔獸被肘擊怒動手！　半場轟14分13籃板雲豹落後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

棄美籍當100%中國人！新任政協委員甄子丹：用動作電影講好中國故事

李克强最後報告不到1小時　「經濟、涉台、外交」論調謹慎溫和

陸學者：攻台不符合中國利益「打得支離破碎有什麼用？」

火鍋吃一半撈出「脫皮老鼠」！老闆見警察到場反嗆：顧客自己放的

陸今年經濟增長目標5％　專家：要靠擴大內需「但達標難度不大」

陸「台灣省」人大代表：缺蛋問題　統一後可以「靠大陸解決」

陸政協委員：不能只鼓勵生2孩3孩　關鍵在沒人要生1孩

買了大陸電動汽車！使用APP需要「當眾下跪磕頭」他受辱PO片罵爆

陸5G用戶突破5.75億　支持組建6G推進組加快研發

陸發表新一份政府工作報告　陸委會：聚焦經濟、社會發展困境振興

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

朋友倒車入庫技術不熟　他彎腰出奇招幫量距離

棄美籍當100%中國人！新任政協委員甄子丹：用動作電影講好中國故事

李克强最後報告不到1小時　「經濟、涉台、外交」論調謹慎溫和

陸學者：攻台不符合中國利益「打得支離破碎有什麼用？」

火鍋吃一半撈出「脫皮老鼠」！老闆見警察到場反嗆：顧客自己放的

陸今年經濟增長目標5％　專家：要靠擴大內需「但達標難度不大」

陸「台灣省」人大代表：缺蛋問題　統一後可以「靠大陸解決」

陸政協委員：不能只鼓勵生2孩3孩　關鍵在沒人要生1孩

買了大陸電動汽車！使用APP需要「當眾下跪磕頭」他受辱PO片罵爆

陸5G用戶突破5.75億　支持組建6G推進組加快研發

陸發表新一份政府工作報告　陸委會：聚焦經濟、社會發展困境振興

快訊／魔獸超狂「雙30」30分31籃板　雲豹仍輸特攻吞3連敗

泰鮮肉CP YinWar「合吃鱈魚香絲」羞炸！　被台粉熱情感動：謝謝大家愛我們

快訊／神奇！上半場一度領先40分　鋼鐵人第3節拿4分創聯盟新低

李聖傑邀嘉賓助陣「竟險被反鎖廁所」　揭《癡心絕對》第1萬次時間點

黃子鵬明戰富邦　已收到正式賽先發任務？他神秘微笑

警員執勤後返家　吃完早餐竟突然殺妻！連開5槍「行刑式爆頭」

政見生變？蔣萬安恢復「YouBike前30分鐘免費」　擬學生先實施

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

東京賞櫻必去千鳥之淵！睽違4年櫻花祭看夜間點燈、河上看櫻花海

林萱瑜甜美親妹大方曬比基尼照　「曼妙曲線全看光」不輸姊姊

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

大陸熱門新聞

一出生就13歲！小男嬰2011年被冷凍保存歲

護士下班斜槓擺攤賣「無菌式烤腸」 一天賣3小時多賺近千元生活費

大學住宿4年狂撈440萬！男大生曝賺錢秘訣

拋棄妻女偷渡美國32年！翁返家爭百萬家產

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

火鍋吃一半撈出脫皮老鼠！老闆反嗆：顧客自己放的

向車「下跪磕頭」才能用！陸電動車反人類設計被全網罵翻

2名校妹畢業變職場廢物　5年換12工作

陸2023軍費為台灣11.7倍　達1兆5537億元人民幣...增幅7.2％　

陸男衝蘋果門店大鬧…大聲公狂喊：加油華為、加油China

堅定反 「獨」促統！　李克強：推動兩岸和平發展

留意王滬寧對台新「促統」理論

大陸人大代表建議：禁未成年人玩網路遊戲

中國國家主席10日上午表決選出

更多熱門

相關新聞

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

大陸國務院總理李克強今（5）日發表任內最後一份政府工作報告，全程不到1小時，完畢時現場響起30多秒的掌聲。總體來看，李克強今年工作建議聚焦在「疫後振興」，不過無論在GDP增速目標，還是涉台內容和外交政策，都顯得更為謹慎溫和。

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

陸人大代表：缺蛋問題　統一後大陸可解決

陸政協委員：不能只鼓勵生2孩　關鍵在1孩

陸政協委員：不能只鼓勵生2孩　關鍵在1孩

陸5G用戶突破5.75億 支持組建6G推進組加快研發

陸5G用戶突破5.75億 支持組建6G推進組加快研發

關鍵字：

大陸全國兩會2023兩會大陸兩會甄子丹政府工作報告大陸全國人大人大開幕提案

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面