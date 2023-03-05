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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「台灣省」人大代表：缺蛋問題　統一後可以「靠大陸解決」

▲▼「台灣省全國人大代表」鄒振球。（圖／翻攝看台海）

▲大陸「台灣省」全國人大代表鄒振球。（圖／翻攝看台海）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「全國兩會」正在北京舉行中，「台灣省全國人大代表」鄒振球指出，台灣面臨了缺水、缺電、缺藥、缺蛋困境，百姓生活苦不堪言，但只要兩岸和平統一後，這一系列問題都可以依靠大陸得到很好解決。

鄒振球4日接受大陸媒體採訪時提到，實現兩岸和平統一，將給台灣經濟社會發展和廣大台灣同胞帶來眾多實實在在的好處，「在軍事上，台灣不用再大花冤枉錢購買美國軍火，可以把這筆錢用來改善島內老百姓生活。」

鄒振球進一步表示，按照中國現在和將來的軍事實力，完全可以有效地抵御和防禦外來威脅，「台灣安全作為整個中國整體安全的一部分，完全可以得到保障。」

▼雞蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI,散蛋。（圖／記者李毓康攝）

鄒振球說，經濟上，除了把軍購費用省下改善民生，和平統一後，兩岸的交流會更加頻繁密切、領域更加寬廣，「大陸一定會成為台灣產品的巨大市場來源」

鄒振球還說，最近一段時間以來，台灣陷入缺電、缺水、缺藥、缺蛋困境，百姓生活苦不堪言，但只要兩岸和平統一後，台灣當前面臨的這一系列問題，都可以依靠大陸得到很好解決。

鄒振球更提到，當前兩岸交通管道主要有兩種，海上和空中，兩岸和平統一後，可以開闢更多交通渠道，比如可以修通隧道等，「這樣會給兩岸人民交流交往帶來非常多的便利。」

鄒振球強調，大陸承諾尊重台灣同胞的生活方式，兩岸和平統一後，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，台灣老百姓完全可以按照自己喜歡的方式生活。

▼澳洲進口雞蛋飛抵台灣。（圖／農委會）

▲澳洲進口雞蛋飛抵台灣。（圖／農委會提供）

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