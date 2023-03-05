陸5G用戶突破5.75億　支持組建6G推進組加快研發

▲5G智慧機器人和工作人員一同巡邏電廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球通訊技術進入5G時代後，各國仍持續朝向普及化發展。大陸工業和信息化（工信部）部長金壯龍今（5）日表示，在實際應用上，5G行動電話用戶已經超過5.75億用戶，行業應用上，大陸國民經濟包含的97大類中，已有半數以上使用5G，「比如在採礦、港口、電力、大飛機製造等都應用上5G。」

▲大陸工人在5G基地台調試設備。（圖／CFP）

金壯龍指出，大陸的5G基地台已經建成超過234萬個，下一步將持續建設基地台，預計今（2023）年將新建開通5G基地台60萬個，總量將超過290萬個。

此外，在大陸農村地區現階段已實現「縣縣通5G」，金壯龍表示，下一步將繼續延伸，尤其是工業園區要覆蓋的更深，同時，還要擴大5G應用，實施「5G+」行動計劃，「國民經濟的大類中要擴大應用規模，除此之外還要在製造業上下更大功夫。」

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

金壯龍透露，「5G+工業互聯網」的賦能對製造業跨越式發展非常重要，計劃在「十四五」期間建1萬個以上的5G工廠。

金壯龍強調，從5G發展過程觀察，政府、企業、研究機構相互作用效果很好，目前正在總結推廣5G經驗，支持產業界組建了6G推進組，代號「IMT-2030 ( 6G)推進組」，「這個推進組已經在開展工作，我們要發揮超大規模市場優勢和產業體系完備的優勢，產學研用集中發力，加強國際合作，加快6G研發。」