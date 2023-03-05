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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協委員：不能只鼓勵生2孩3孩　關鍵在沒人要生1孩

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）

▲大陸生育率近年大幅下降，政府已開放三孩政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸生育率狂降，2022年出現了61年來首次人口負成長。對此，大陸全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，發錢獎勵生娃不能只給二孩、三孩，一孩才是生育萎縮的主因。

根據《澎湃新聞》報導，賀丹提到，她將提交《關於重視一孩生育支持的建議》。建議中指出，一些地區將政策投入聚焦於二孩和三孩家庭的獎勵支持，一孩生育作為保持和提升總體生育水平的「基本盤」，反而被忽視，這不僅會抑制廣大家庭的初育意願，也將對再生育意願造成不利影響，最終影響適度生育水平的實現。

賀丹分析，一孩生育的萎縮和推遲是拉低生育水平的主要原因，總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07，分孩次看，一孩生育率從0.7跌至0.5，一孩平均生育年齡從26.4歲升高至27.4歲。能生且願意生育第一個孩子的家庭數量明顯減少。一孩生育率下降將進一步降低二孩和三孩生育率，加劇生育水平下降趨勢。

賀丹指出，一孩生育養育體驗較差是影響家庭再生育的主要因素，婚育狀況調查數據顯示，多數一孩母親反映對備孕、懷孕和生育的過程感到不安，孩子出生後生活質量下降、養育孩子壓力大、教育過程太累太操心等導致家庭不願意再生育。2019年以來，二孩生育率從0.7跌至0.39，二孩出生比例從46.4%下降至38.6%。既與家庭對生育、養育、教育成本的承受能力不足有關，也和家庭對初育過程的主觀體驗較差有關。

賀丹認為，一孩生育支持微弱凸顯地方對中央政策的理解偏差。中央關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定，被簡單理解為「三孩政策」，忽視了生育支持政策體系構建這一根本目標。一些地方政策以二孩和三孩獎勵為重點，一孩生育的支持保障明顯缺位；一些地區政策僅覆蓋戶籍人口，造成新的福利二元分割。

賀丹也舉例，某市向有本市戶口的二孩和三孩家庭分別發放一次性補助5000元、20000元，而新市民，一孩家庭不享受該項政策，「這些政策可能不僅難以提高生育意願，反而帶來政策的碎片化、孩次間的不公平，不符合推進以人為核心的新型城鎮化和基本公共服務均等化的總體目標。」

賀丹建議，應取消孩次差異和戶籍限制，堅持公平、包容、友好的生育支持導向，取消生育支持政策的孩次差異，從全週期、全過程的視角設計生育支持政策措施，「避免出現一孩不補、二孩少補、三孩多補的差異化遞進式支持政策，著重改善家庭初次生育養育的過程體驗，提高一孩家庭生育的獲得感和再生育意願。取消生育支持政策的戶籍限制，將生育支持政策與戶籍脫鉤，保障流動人口享有與戶籍人口同等的政策待遇。」

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