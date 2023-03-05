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搭火車公車犯案！慣竊偷遍南部4縣市　涉15案得手60萬

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子涉嫌嘉義、台南、高雄、屏東等縣市至少15起竊案，循線將他追緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子涉嫌嘉義、台南、高雄、屏東等縣市至少15起竊案，循線將他追緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區日前發生一起竊嫌趁店家營業前，忙於備料疏於看守之際，進入店家行竊得逞案，歸仁警分局於受理後，立即組成專案小組調閱周遭監視器進行比對分析，發現林姓竊嫌涉有重嫌，在4日循線將46歲林嫌緝獲，查出至少涉案15起，竊取金額達60萬元，全案詢後涉竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子涉嫌嘉義、台南、高雄、屏東等縣市至少15起竊案，循線將他追緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，該名林姓竊嫌居無定所，且犯案均搭乘火車及公車等大眾交通運輸工具，藉以逃避警方追緝，徒增警方查緝難度。警方偵查過程，發現林嫌除涉及台南市歸仁、麻豆、新化、善化等行政區多起竊案外，犯案軌跡更擴及高雄、屏東、嘉義等縣市，歸仁警分局專案小組除與相關單位資訊整合，並持續調閱多組監視器，抽絲剝繭層層分析，鎖定犯嫌躲藏地點後，立即向台南地檢署聲請拘票，並於4日將林嫌緝捕到案，全案至少清查出15件竊案，竊取金額約60萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市歸仁分局查獲林姓男子涉嫌嘉義、台南、高雄、屏東等縣市至少15起竊案，循線將他追緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長邱顯良表示，竊賊常利用民眾疏於注意或忙於其他事物時行竊，竊盜案發生除造成民眾財產損失外，更會直接影響民眾心中的恐慌與不安全感。歸仁警分局呼籲民眾應隨時留意身邊可疑人事物，對於現金或有價值物品更須妥善保管，避免讓歹徒有覬覦及下手時機，歸仁分局也會透過分析轄區治安狀況，加強各治安要點巡守，全力查緝與偵破各類刑案，強力守護轄區治安，讓民眾安心與放心。

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