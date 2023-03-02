嚴打酒駕！南警「同步取締酒駕PLUS」　全力防堵酒駕憾事

▲台南市警局3日至7日期間，結合全國同步取締酒後駕車工作，續加強執行「全市同步取締酒駕」大執法專案，防杜酒駕行為，並即時防制危險駕車事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為全力防堵酒駕惡習，3日至7日期間，結合全國同步取締酒後駕車工作，續加強執行「全市同步取締酒駕」大執法專案，針對各易酒駕肇事之聯外道路、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所周邊熱區路段，路檢及機動攔檢取締，防杜酒駕行為，並即時防制危險駕車事件。

疫情趨緩，民眾出遊飲宴、小聚飲酒機會增加，228連假更發生小客車疑酒駕自撞翻覆溝渠2死憾事，警方全力防堵酒駕憾事。經統計台南2023年1月份涉酒後駕車傷亡事故共74件，較去年同期減少14件、下降16％；酒駕嚴懲連坐重罰並吊扣牌照之新法雖已實行11個月，台南警方今年2月份仍取締酒後駕車475件，其中移送公共危險罪253件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，警方也再次提醒不要忽略「不自覺酒駕」，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。

台南警方配合全國政策，取締酒駕絕不手軟，從現在起至清明連續假期後，不分晝夜，持續針對酒駕加強執法，呼籲民眾如有飲酒必要，酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽(機)車牌照2年；駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

市警局長廖宗山表示，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將持續強力執行、嚴打酒駕，展現提升交通安全及維護社會秩序的決心，籲請同桌同車親朋好友應相互勸阻酒駕並代為指定安全駕駛；餐飲業者應協助代客叫車或代駕服務，有代客泊車服務之業者，絕不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同維護交通安全與落實社會責任。