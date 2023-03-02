全面掃蕩黑毒詐犯罪　南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

▲台南市警局2月中旬執行警政署全國同步掃黑、打詐、緝毒專案行動，成果相當豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局2月中旬執行警政署全國同步掃黑、打詐、緝毒專案行動，動員所有分局及外勤刑事、保安大隊警力，全面針對販毒、詐欺、持槍暴力犯罪集團強力查緝，成果相當豐碩。

市警局指出，這次掃黑專案共查獲治平專案3件14人、各式槍枝2把(非制式手槍1把、制式手槍1把)、子彈129顆；毒品案12件14人，並與保安警察第三總隊共同破獲大麻栽種場1處；詐欺集團6件33人，其中拘禁人頭帳戶案件計有2件10人、假網拍案件2件2人，總計羈押人數12人，同時攔阻詐騙57件，攔阻金額計新台幣2343 萬6072 元等，展現維護台南市治安決心。

其中刑事警察大隊毒緝中心溯源組於年初接獲線報，以蔡姓男子為首之犯罪集團，平時從事詐欺犯罪及暴力討債，且有攜帶槍枝藏身，經數月跟監、埋伏、蒐證，於2月24日下午趁蔡嫌開車之際，成功圍捕蔡嫌到案，自蔡嫌身上搜出制式手槍1把及子彈數發：同時針對蔡嫌多處據點發動同步搜索，共查緝蔡嫌及共犯等11人到案，並起獲詐欺及博奕機房電腦主機12台、贓款新台幣約180萬餘元、毒品愷他命、賭場帳冊3張等證物。





另2022年11月發生之學甲88槍槍擊案，自案發後市警局成立跨單位專案小組，每日召開專案會議研討偵查方向及進度，釐清相關犯罪組織脈絡，係以洪姓犯嫌為首之犯罪組織，涉嫌策劃教唆旗下成員孔姓犯嫌持槍開槍射擊88發，全案經台南地檢署指揮及專案小組鍥而不捨的努力下，於2月25日將洪、范2嫌押解返國查緝到案，該2嫌分別入監執行及裁定羈押獲准。

台南市警局持續加強查緝不法，在宣導預防工作上，全國首創成立台南市跨局處反詐宣導工作大平台，後續升級成立「打詐台南隊」，召集12局處參與「防詐宣導團」，由市長黃偉哲帶頭決議針對校園、社區、網路社群、長者、職場新鮮人及新住民等各面向的七大宣導策略，識詐宣導工作不再由警察局獨攬，而是由警察局主導統籌資源會同各局處推動防詐宣導。

市警局預計與社會局合作，結合照顧關懷據點聯繫會報深入社區加強宣導防詐，發揮社區警政再出發宣導效益；並規劃與新聞處合作，透過市府官方Line帳號，向市民朋友推播阿昭署長防詐宣導系列影片，提升本市防詐免疫力；與文化局合作，設計在地特色反詐文創周邊商品行銷，藉由台南文創軟實力優勢，使防詐宣導工作藝文化、在地化及生活化，跨局處合作共築防詐安全城市。

宣導成效也反映在攔阻詐騙件數上，台南市2022年攔阻詐騙案共計2500件、攔阻金額共計新台幣7億3168萬5179元，較2021年攔阻詐騙案1633件增加867件，提高53.09%、攔阻款項4億2333萬638元增加3億835萬4541元，提高72.84%，攔阻件數持續為六都第一。

市警局長廖宗山表示，為有效遏止黑幫組織、暴力犯罪集團、詐欺犯罪及毒品犯罪等犯罪發生，警政署特別辦理本次「全國同步掃黑、打詐、緝毒專案行動」，強化打擊各類犯罪力道，絕不容許任何不法分子在台南市作亂，務必給市民有安全、安寧、安心之居家生活，且本局將會持續進行各項掃蕩專案，積極查緝詐欺、毒品、黑幫、槍械等當前重要警政任務，並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊不法犯罪，共同維護社會治安。