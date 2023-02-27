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228連假寒冷夜　南警3小時緝獲861公克大量毒品

▲台南市警二分局為維護228連假期間，執行掃蕩臨檢路檢勤務，3小時緝獲861公克大量毒品，送辦2嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局為維護228連假期間，執行掃蕩臨檢路檢勤務，3小時緝獲861公克大量毒品，送辦2嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寒流來襲，27日凌晨溫度雖僅有12度低溫，台南市警二分局為維護228連假期間轄區治安平穩，於深夜10時發布掃蕩臨檢路檢勤務，除全區多點式路檢外，並配合臨檢、巡邏等多勤務方式，全面打擊不法，維護治安平穩。

▲台南市警二分局為維護228連假期間，執行掃蕩臨檢路檢勤務，3小時緝獲861公克大量毒品，送辦2嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一個晚上認真執勤下來，掃毒成果豐碩，共計查獲大量毒品2件，查獲第三級毒品共計861公克。南門所巡佐李曜丞、警員吳宗懋等員在27日0時在和緯路與華平路口路檢時，發現王姓駕駛（28歲、東區人、無資料）行經路檢點開啟車窗談話時，滿車毒咖啡之異味，經下車受檢時員警馬上在駕駛座腳踏板上發現留有毒品殘渣K盤1個，後續又在其身上及所攜帶之皮包起出各式毒品咖啡包77包，重308公克及愷他命2包，重3.65公克，現場將其逮捕並帶回調查，毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品愷他命反應，調查後依毒品危害防制條例罪嫌調查送辦。

▲台南市警二分局為維護228連假期間，執行掃蕩臨檢路檢勤務，3小時緝獲861公克大量毒品，送辦2嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後續海安派出所警員黃揚傑、王育彬在27日凌晨3時許，巡邏經過西門路段發現1輛自小客車後方煞車燈故障未亮，影響後方行車安全。經攔下盤查發現為租賃車輛，且駕駛林姓男子（20歲、安南區人、有毒品資料）有相關毒品資料，經詳予運用盤結技巧詢問，也讓其乖乖從中央扶手前置物箱下方取出外觀印有「半步癲」之毒品果汁包114包（重483公克）及毒品愷他命16包（重66.67公克）等毒物，現場逮捕並帶回毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品愷他命反應，調查後依毒品危害防制條例罪嫌調查送辦。

▲台南市警二分局為維護228連假期間，執行掃蕩臨檢路檢勤務，3小時緝獲861公克大量毒品，送辦2嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，員警深夜不畏天冷認真執勤繼而查獲大量毒品，免讓毒品流出造成更大危害，也讓臺南市228連假期間之治安更加穩定，相關案件將持續向上溯源追查來源及流向；也向不法分子宣示將不定時執行相關掃蕩勤務，守護臺南治安、建立無毒生活環境。

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