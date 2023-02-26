把彰化自助洗車場當ATM！惡賊開車衝撞拒捕　警拔槍壓制一把抓

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣秀水及永靖去年底接續發生自助洗車場行竊案件，讓業者損失10多萬元；今年初鹿港、秀水及西螺等地又有5間洗車場發生投幣機被盜，警方鎖定這些竊案都為一名李姓男子與同夥所犯下，昨（25）日警方埋伏在秀水鄉彰鹿路一家洗車場，見時機成熟一湧而上、將李男與張姓友人當場壓制，並在車上查獲海洛因毒品、犯案工具等，將犯嫌依法移送偵辦。

▲彰化洗車場接連遭竊，警方鎖定犯嫌行蹤後埋伏逮人，過程中一度拔槍壓制企圖撞警拒捕的竊賊。（圖／記者唐詠絮翻攝）



秀水鄉及永靖去年底，分別發生吳姓及李姓竊嫌到自助洗車場撬開投幣機洗劫得手10多萬元，今年初鹿港、秀水及西螺等地又有5間洗車場發生投幣機被盜，業者氣炸曝光監視器報警抓人。從監視器影片可以看到竊嫌利用半夜無人之際，騎著電動機車，將車停在洗出場內，一旁還有一名疑似女子幫忙把風，2人還頭戴安全帽，竊嫌先使用機具將投幣機撬開，投幣機還發出陣陣火花，再將錢幣取走，行徑大膽非常囂張。

▲彰化鹿港秀水等地自助洗車場投幣機被破壞行竊。（圖／業者提供）



警方比對後發現，今年的洗車場竊案又是同一組人馬故技重施，經警方調閱監視器，比對犯案路線及手法，鎖定李姓男子行蹤，並連日跟監埋伏，於25日見時機成熟，在秀水鄉彰鹿路一家洗車場內，當場查獲涉案李男及同車張姓友人，並搜出一級毒品海洛因1包(毛重3.1公克)，及萬用螺絲起子等犯案工具。

▲警方起獲多樣犯案工具。（圖／記者唐詠絮翻攝）



而李嫌的友人(吳嫌及黃嫌)在警方查緝過程中，還試圖駕駛黑色自小客車衝撞警方偵防車，再罪加一等，所幸無人受傷，另起獲二級毒品安非他命2包(分別毛重17.2公克及10.5公克)及吸食器等證物，全案依加重竊盜罪、毒品危害防制條例罪及妨害公務罪嫌，移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。