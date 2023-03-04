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鐵藍南投市僅領先1000餘票　林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯攝）

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選落幕，民進黨候選人蔡培慧獲4萬5218票、以不到2000票差距險勝國民黨候選人林明溱的4萬3293票，在2008年單一選區兩票制實施後，睽違15年再度為綠營在南投攻下立委席次；林明溱表示自己跟對手相比無槍無彈，加上努力不夠才會落敗，也呼籲國民黨的年輕人努力接棒，年底贏回立委席次。

向來「鐵藍」的南投最大票倉南投市選票在傍晚5時20分左右全數開出，林明溱僅領先千餘票，加上名間鄉和竹山鎮票數落後，注定敗選的命運；他本人幾乎同時抵達現場，面色凝重、未對媒體提問多做回應，只表示心情有點沉重和壓力，投票率超過4成5則超過原本預估的4成。

▲林明溱在藍軍票倉南投市僅領先1000多票。（圖／記者高堂堯攝）

▲林明溱在藍軍票倉南投市僅領先1000多票。（圖／記者高堂堯攝）

隨後林明溱與競選團隊上台承認敗選，他致詞時首先表示恭喜蔡培慧勝選，也感謝辛苦的競選團隊；他認為這場補選是「有槍有子彈」的對手和無槍無彈的自己對抗，加上媒體不斷中傷抹黑，勝選機會自然降低，最後造成以1000多票的微小差距落敗，但還是要怪自己努力不夠，他也欣然接受結果。

林明溱也鼓勵國民黨的年輕人，趕快出來好好加油打拚，為年底的立委選舉努力，再贏回立委席次、為國民黨爭一口氣。

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