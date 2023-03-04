風雲變色！蔡培慧突圍藍營票倉　黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍

記者杜冠霖、陶本和／台北報導

南投縣第2選區立委補選今（4日）登場，選舉結果顛覆外界預期，民進黨候選人蔡培慧擊敗國民黨提名的前南投縣長林明溱。對此，黨政人士指出，林明溱從大幅領先到敗選，有3大原因：人老、梗老、戰爭牌。他分析，林明溱明明是剛卸任的地方首長，卻不提出願景，放任戰鬥藍設定議題，包含缺蛋、缺電、戰爭牌，「相較於蔡培慧，更像是個挑戰者。」

▲南投第二選區立委補選蔡培慧當選。（圖／記者游瓊華攝）



南投立委補選選舉結果出爐，蔡培慧以45218票勝過林明溱的43293票，成功逆襲、把藍天換綠地。對於蔡培慧勝選，黨政人士直言，林明溱擔任縣長八年，政績不突出，過去幾年從自己兒子當特助到縣政各種大小爭議不斷，若非靠著地方基層系統盤根錯節，許淑華恐怕在縣長一役難以贏得輕鬆。

對於選戰議題設定，黨政人士表示，這次在卸任縣長後，沒有新的政策願景，連面對爭議的態度都顯得閃躲迴避，卻一副理所當然的要成為立法委員，確實無法引起南投選民的熱情。

黨政人士指出，其次，選舉全程林明溱相較於蔡培慧，更像是個挑戰者，而不是有豐富執政經驗的地方領袖，沒有自己的政策，沒有主議題，一直到選舉前一刻，都任由戰鬥藍、黨中央設定議題，例如缺蛋、缺電，甚至是戰爭恐懼牌。

黨政人士直言，這些題目也許在深藍的談話節目帶來收視率，但卻不是南投選民生活有感的議題，南投作為主要的農業縣，事實上就不存在諸如雙北這樣都會區的雞蛋供應問題，而南投人普遍關心的觀光、地方產業振興等問題，按部就班提出對應政策的蔡培慧，反而更像是個替南投人解決問題的立委，一來一往差距於是就出來了。

黨政人士指出，最後是戰爭恐懼牌，國民黨特別是戰鬥藍的相關系統，一直把「票投民進黨，青年上戰場」當作勝選的方程式，但這個所謂方程式，到底是不是去年地方大選勝利的理由根本無法驗證，而事實上越來越多的事實證明，民進黨去年的大敗，反而是因不少受薪階級，因為生活壓力而厭倦投票。

黨政人士分析，最近國際局勢，中國跟俄羅斯的威權形象，早就深植台灣人心，把國民對於防衛自己民主自由的所有事，都一竿子打成會挑起戰爭，根本就違背國民的情感跟常識，在選戰中把戰爭恐懼當成教訓國內不同政黨的理由來打，也難怪選民根本不會認同。