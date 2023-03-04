林明溱藍營鐵票區翻車落馬！親藍媒體人分析原因：就是活該

▲林明溱在立委補選當中落敗，跌破了許多人的眼鏡。（圖／記者高堂堯攝）



記者柯振中／綜合報導

南投縣第二選區立委補選結果4日出爐，民進黨候選人蔡培慧擊敗南投縣前縣長林明溱，順利拿下立委席次，跌破了許多人的眼鏡。對此，媒體人朱凱翔也分析原因，直言林明溱敗選是最好的結果，更是大嗆「就是活該」。

南投縣第二選區立委補選結果4日出爐，民進黨候選人蔡培慧一共拿下4萬5,218票，比國民黨候選人林明溱的4萬3,293票多出1,925票，拿下了立委補選名額，藍天變綠地，讓許多支持者跌破眼鏡。

對此，媒體人朱凱翔在《不演了新聞台》表示，林明溱敗選是最好的結果，更是開酸國民黨，「一個黨不投資未來，只想從過去找答案，就是活該。」

▲朱凱翔表示，蔡培慧蹲了許久，選民會認為「為何不能給機會試試」。（資料照／記者游瓊華攝）



朱凱翔進一步表示，為何會說是最好的結果，因為之所以會有這一敗，完全是敗在提名失誤。朱凱翔分析，從選民的角度來看，林明溱當過立委、縣長，為何還要再投這一票，反而是蔡培慧蹲了許久，為何不能給個機會試試。

而從政黨的角度來看，朱凱翔說，民眾只看見國民黨懶惰、無能，明明是完全執政的鐵票區，多年來卻培養不出幾個接班人，若是提名新人來拚搏看看，還有點氣魄，國民黨卻只派老人、想吃老本，「但是選民沒有非你不可。」

朱凱翔以棒球賽比喻，先發投手決定7成的勝負，而候選人的品質、相對優劣，在對戰組合確定後，勝負也差不多決定了7成，相當簡單粗暴，「至於要說賴清德多神，民進黨回魂，這也多了，就是國民黨送頭而已。」