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柯文哲參選2024是「攪局」？　黃暐瀚：小草也有鑽出石縫的權利

▲▼前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊完成一日北高。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲參選2024總統大選引發熱議。（圖／民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

面對2024總統大選，各陣營皆開始積極布局，外界卻普遍較不看好率先宣布參選的民眾黨主席柯文哲，甚至認為柯文哲的參選可能會造成藍白勢力的分裂，間接導致民進黨獲利。對此，媒體人黃暐瀚27日在臉書上表示，主流價值，不是唯一價值，說柯文哲選到底叫「攪局」的人，忽略了小草也有鑽出石縫的權利（跟能力）。

黃暐瀚以「心存善念、盡力而為」為題發文表示，他形容柯文哲選總統，大概就是這樣的狀況。他提到，就像知道一件事情，幾乎不可能辦得到，卻又堅持去做的時候，我們常常會說「好，我盡力而為」，說完這句話，往未知的結果前進，不是知道會成功而去嘗試，而是明明知道不可能，但依舊堅持。

黃暐瀚評論柯文哲選總統，「要贏？真的幾乎不可能；但因為不可能，就不去做嗎？」他認為，柯文哲與民眾黨，當然有繼續向前的權利，儘管這樣做，結果很可能是藍白分裂，民進黨獲利，但民眾黨如果不努力，現在就放棄，怎麼回應民眾黨的選民？怎麼回應那些柯文哲騎「一日北高」時，半夜三點，還頂著十幾度冷風，站在高雄路口等柯文哲的支持者和民眾？

黃暐瀚提到，「下架民進黨」也許是現在「藍白陣營」、「非綠聯盟」的主流價值，但主流價值，不是唯一價值，說柯文哲選到底叫「攪局」的人，忽略了小草也有鑽出石縫的權利（跟能力），他表示，退一萬步講，就算柯文哲堅持參選，真的造成最後民進黨目前呼聲最高的候選人賴清德當選，這個結果只能說明，國民黨不夠努力以及賴清德比想像中強。他最後也強調，贏者必須謙虛，敗者贏得光榮，台灣也許更往中間靠，不見得末日就將到來。

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