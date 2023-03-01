藍營2024總統名單7月出爐？　盧秀燕斷言「太晚」：正尋求最強人選

▲黃暐瀚專訪盧秀燕。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

藍綠白各陣營積極布局2024總統選舉，相較民進黨與民眾黨幾乎「定於一尊」情勢，國民黨人選仍懸而為定。台中市長盧秀燕1日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時斷言，國民黨若到7月才決定人選就會太晚，但大家也不要焦慮，找出最強、最能贏的人之前，必定會經歷尋求過程，而這個過程是必要的，因為這樣大家才能心服口服。

盧秀燕今日表示，這次國民黨泛藍人才濟濟，有支持者為國民黨「幾強相爭」的狀況感到憂心。但大家要想，幾年前國民黨連人都找不到，所以才會發生「換柱風波」，可是今天國民黨起來了，有不錯的人選，大家應該高興。不過，她也提醒，在初選過程當中，有心想參選的人一定要注意君子之爭，「這也是我30年選舉的心法。」

盧秀燕認為，初選只是一個過程，是為了拿到大選的門票並贏得最後勝利，如果過程中破壞了交情、沒有得到其他候選人的支持，在大選的路上也會是困難的；因此，她強調，初選最重要的是君子之爭，一定不要傷和氣。

盧秀燕分析，就目前觀察，現在有意願參選的人態度都還不錯，最主要是各有支持者，有彼此放話的情形，所以她也希望不只是有心參選的人要君子之爭，彼此的支持者也要替想擁護的人展現善意，不要反倒讓他丟掉選票。

對於民進黨內已定於一尊的情況，主持人問及「如果國民黨沒辦法快速產生人選，時間拉長到6、7月的話是好還是壞」？盧秀燕則回應，不要拖太晚，7月可能太晚了，但也不用過度焦慮，當然要找出最強、最能贏的人，可是在此之前必須有一個尋求的過程，而這個過程是必要的，因為這樣大家才能心服口服，真正找出最強人選。