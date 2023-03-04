　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／「五心級」中橫便道運用RFID技術　獲推薦參加交通部服務獎

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼評審委員到谷關工務段觀察運用智慧晶片卡來做通行管制作法。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

中橫公路谷關至德基路段經歷921大地震後，至今仍未搶通開放，目前仍以開通臨時便道讓大梨山地區提供生活物資通行。公路局谷關工務段為能讓居民能夠安全通行，使用科技產品晶片智慧卡通行，獲得公路局推薦參加112年度交通部服務獎，昨(3)日交通部的評審委員到谷關工務段實際觀察，稱讚應用RFID技術於通行管制及無人機應用於邊坡防災管理等創新科技予以肯定。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

公路局谷關工務段養護中橫西段東勢到大禹嶺路段，尤其自101年中橫便道搶通以來，致力於梨山地區民眾台8線臨37便道(中橫便道)通行權益的守護，秉持「出門回家由我守護 梨山偏鄉為民服務」精神，無論是在硬體的公路工程，或是軟體方面管制措施，其「用心 虛心 精心 貼心 感心」五心級服務為核心價值。獲公路總局推薦參加「112年度交通部服務獎」，並於112年3月3日由交通部楊茂森副召集人帶領交通部各級委員至谷關工務段進行現場評審，由公路總局陳文瑞局長與劉世桐副總工程司率隊展演各項服務措施。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

交通部評審委員對於應用RFID智慧卡登記技術於通行管制及無人機應用於邊坡防災管理等創新科技予以肯定，並勉勵谷關工務段不同於一般工程機關，務必是懷著最誠懇的態度，走入地方，用最謙卑的心與地方共通對話，在全台少有的管制路段-中橫便道如此不便的通行條件下，仍可取得民眾信任及肯定，不負公路總局75年金字招牌。

ET快訊
快訊／蔡培慧先破3萬票！　林明溱越拉越近
快訊／無人機入侵！桃機關場23分鐘　14航班延誤
快訊／緊張！　蔡培慧、林明溱「只差2千票」拉鋸
快訊／台灣職籃首見！　「女教頭」奪勝
直擊／蔡培慧總部喊：票數破2萬！　支持者嗨翻
快訊／2人都破萬票！　蔡培慧拉開近2千票
陸「台灣省人大代表」發願：台灣年輕一代也能當選人大代表
快訊／蔡培慧破8千票！　拉開差距
快訊／蔡培慧破5千票！　小贏林明溱3百票
快訊／蔡培慧破2千票！　林明溱追近
快訊／蔡培慧率先破千票！　林明溱緊追
快訊／開票了！　蔡培慧小幅領先
快訊／桃園機場關場！　航班暫停起降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

結合鐵人三項賽事送鳳梨釋迦　多元通路行銷逾10公噸

基隆Podcast第5集！宣導熱區增5處垃圾桶　友善旅客打造乾淨家園

台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華　4日登場

不論國籍！有需求台灣警就熱忱服務　越南工豎指大讚

雲林秧苗受風寒致枯黃　農業處：救助金額每公頃4千

獨／「五心級」中橫便道運用RFID技術　獲推薦參加交通部服務獎

網紅西螺賣菜郎也在看「阿昭署長」　警方深入市場反詐騙

基隆捷運地方負擔額暴增3倍　謝國樑今晚開直播提建議方案

防詐宣導深入地方　雲警、縣府合作...18萬枚APP扭幣被秒殺

2023台南古都國際半程馬拉松　南警提供安維及交管全攻略

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

爸隔4層樓「啾啾」召喚　邊牧一聽秒衝陽台探頭

結合鐵人三項賽事送鳳梨釋迦　多元通路行銷逾10公噸

基隆Podcast第5集！宣導熱區增5處垃圾桶　友善旅客打造乾淨家園

台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華　4日登場

不論國籍！有需求台灣警就熱忱服務　越南工豎指大讚

雲林秧苗受風寒致枯黃　農業處：救助金額每公頃4千

獨／「五心級」中橫便道運用RFID技術　獲推薦參加交通部服務獎

網紅西螺賣菜郎也在看「阿昭署長」　警方深入市場反詐騙

基隆捷運地方負擔額暴增3倍　謝國樑今晚開直播提建議方案

防詐宣導深入地方　雲警、縣府合作...18萬枚APP扭幣被秒殺

2023台南古都國際半程馬拉松　南警提供安維及交管全攻略

除了法官、大谷還看好誰？大聯盟官網整理5大MVP黑馬

袁艾菲結婚4年　「介意另一半有異性閨蜜？」老公回答被推爆

不斷更新／開票1小時！南投立委補選戰況緊張　蔡培慧小贏1千票

超商推出3D列印？　印表機冒出「肉感虎斑貓」驚艷千人：太逼真了

低調竄紅、評價兩極！台南神秘紅茶鋪從早排到晚　鮮奶茶滑潤順口

結合鐵人三項賽事送鳳梨釋迦　多元通路行銷逾10公噸

無人機入侵！桃園機場關場23分鐘害14航班延誤　「最高可罰150萬」

基隆Podcast第5集！宣導熱區增5處垃圾桶　友善旅客打造乾淨家園

台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華　4日登場

蔡英文稱「不讓孩子上戰場」　她嗆「這心態」：拿什麼保證未來？

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

賴清德檢討：綠營20年在南投不夠團結

桃園3/10舉辦青年亮點場徵才　釋1,500職缺

不要誤闖匝道！　一工處裝設提醒標誌

桃園逾30年水果老店突結束營業　老闆曝原因

警勸導違停三輪車　阿北「這身分」曝光

經典賽來了！盧秀燕搶先開箱洲際球場

后里惡火3死1傷　市府慰問倖存家屬急安置飯店

男酒駕騎機車載大型風扇太招搖

2023台南古都國際半程馬拉松

更多熱門

關鍵字：

中橫便道 公路局 谷關工務段 交通部服務獎

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

快訊／又傳無人機入侵！桃園機場關場　航班暫停起降

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面