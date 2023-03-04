獨／「五心級」中橫便道運用RFID技術　獲推薦參加交通部服務獎

▲▼評審委員到谷關工務段觀察運用智慧晶片卡來做通行管制作法。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

中橫公路谷關至德基路段經歷921大地震後，至今仍未搶通開放，目前仍以開通臨時便道讓大梨山地區提供生活物資通行。公路局谷關工務段為能讓居民能夠安全通行，使用科技產品晶片智慧卡通行，獲得公路局推薦參加112年度交通部服務獎，昨(3)日交通部的評審委員到谷關工務段實際觀察，稱讚應用RFID技術於通行管制及無人機應用於邊坡防災管理等創新科技予以肯定。

公路局谷關工務段養護中橫西段東勢到大禹嶺路段，尤其自101年中橫便道搶通以來，致力於梨山地區民眾台8線臨37便道(中橫便道)通行權益的守護，秉持「出門回家由我守護 梨山偏鄉為民服務」精神，無論是在硬體的公路工程，或是軟體方面管制措施，其「用心 虛心 精心 貼心 感心」五心級服務為核心價值。獲公路總局推薦參加「112年度交通部服務獎」，並於112年3月3日由交通部楊茂森副召集人帶領交通部各級委員至谷關工務段進行現場評審，由公路總局陳文瑞局長與劉世桐副總工程司率隊展演各項服務措施。

交通部評審委員對於應用RFID智慧卡登記技術於通行管制及無人機應用於邊坡防災管理等創新科技予以肯定，並勉勵谷關工務段不同於一般工程機關，務必是懷著最誠懇的態度，走入地方，用最謙卑的心與地方共通對話，在全台少有的管制路段-中橫便道如此不便的通行條件下，仍可取得民眾信任及肯定，不負公路總局75年金字招牌。