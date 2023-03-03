新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光　居民氣炸：太誇張了

▲現在台灣蛋荒十分有感，不少人為買雞蛋傷透腦筋。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣缺蛋風波仍在延燒，不少民眾為了買蛋傷透腦筋。不過，新莊一間雜糧行趁著這個機會將價格拉了上去，每斤雞蛋開價100元，價錢讓網友感到無法接受，也因此引發了熱烈討論。

一名女子在「愛新莊我是新莊人」分享某雜糧行的外觀照片，同時出言譴責，雖然目前鬧蛋荒，但老闆也不該故意哄抬價格，甚至喊價喊到每斤100元，相當不合理。

貼文引發熱烈討論，不少網友留言回應，「這種應該可以去檢舉他吧」、「不要買、不要吃，留給老闆自己吃撐」、「這也太誇張了吧」、「去全聯買比較便宜」、「100也太誇張了」、「沒有買不到蛋，只有買不到的價格」、「貴就不要買就好，真閒。」

▼新莊有業者開出一斤雞蛋100元的價格，仍舊被民眾買光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



根據《東森新聞》報導，雜糧行的老闆表示，一斤100元是2日的價格，3日有將價格調降，改為一斤80元，且上架就立刻賣光，生意還是十分不錯，現在也幾乎沒有貨了。

至於將雞蛋價格調高的行為是否有違法，新北市消保官王治宇說，若是單一雜貨店調漲價格，應該不足以影響市場，但如果是許多人一起串聯漲價，才會違反《公平交易法》，進而遭到重罰。