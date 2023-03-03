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解決缺蛋危機！農委會祭四大措施改善養禽場設施　最高貸款5千萬

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI。（圖／記者李毓康攝）

▲為從源頭解決缺蛋問題，農委會祭出四大措施。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國內面臨史上最嚴重的蛋荒，遭立委批評是國安危機，為從源頭解決缺蛋問題，農委會今（3日）宣布，將祭出「禽舍重建補助；智慧永續設備導入；雞糞處理資源化；投資補貼」等四大措施，來改善養禽場設施，其中前三項經費超過18億元，而在投資補貼進行雞蛋友善生產系統，農民最高可貸款5千萬，預計4月1日起開放申請。

國內缺蛋危機未解，立委楊瓊櫻昨（2日）更指出，國內蛋雞場逾8成都是傳統式開放式禽舍，產量無法預期「根本是國安危機」，推動禽舍改建計畫，刻不容緩，農委會今天也宣布，將祭出祭出「禽舍重建補助；智慧永續設備導入；雞糞處理資源化；投資補貼」等四大措施，從源頭改善缺蛋問題。

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農委會畜牧處長張經緯表示，國內養禽場設備老舊，生產設施機械化程度低，有生物安全防疫漏洞，往往需投入高成本人力負擔，加上氣候變遷與溫室效應的影響日益明顯，目前平均產蛋率為7成，和其他國家比起來的確偏低，所以農委會希望透過四大措施，促進養禽業者升級意願。

▲▼為解決缺蛋危機，農委會祭四大措施改善養禽場設施，最高可貸款5千萬。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會畜牧處長張經緯說明，將祭出四大措施改善養禽場設施。（圖／記者許敏溶攝）

根據農委會規劃，在禽舍重建補助部分，未來三年將提供10.5億元，輔導飼養5萬隻以下規模的傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，申請開放式禽舍改建為非開放式禽舍，農委會補助1/2，最高不超過450萬元，另改建為密閉水簾禽舍，則補助1/2，最高不超過1千萬元。

至於購置智慧永續設備部分，農委會未來三年將提供3.85億元，最高有100至500萬元補助，或污染防治等設施(備)工作，最高有500萬元補助額度；在雞糞處理資源化部分，未來三年提供4.3億元機費。

而在投資補貼部分，張經緯指出，針對提升家禽產業經營，最高提供4千萬貸款，優惠利率為1.665％，進行雞蛋友善生產系統部分，最高可貸款5千萬，優惠利率為1.415％。

至於解決現在缺蛋問題部分，張經緯也補充說明，目標是向澳洲採購500萬顆，現在已經訂購4批，每批36萬顆蛋。

 

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