蛋蛋的小確幸來了！「這地區」2000顆雞蛋不用錢　2時段免費拿

▲新北金山區自發性募集里長及同仁愛心購買雞蛋關懷弱勢。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

全台缺蛋潮，蛋價居高不下，為了讓弱勢家庭也能補足營養，新北金山區里長聯誼會全體里長及公所同仁發揮愛心，於今日捐款購置2000顆雞蛋給區內列冊關懷獨居長輩和低收入戶，減輕獨居長輩和弱勢家庭生活負擔，此外，環保局金山區隊、永和區隊也共襄盛舉，2000顆雞蛋一天就認購完畢，非常感謝同仁對於弱勢家庭及獨居老人的愛心。

近期蛋價居高不下，帶動各項民生必需品價格上漲，金山區長劉昌松擔心對弱勢民眾的生活造成影響，家庭食材不足缺少營養，在公所發起捐款購置雞蛋送弱勢的活動，獲得里長與同仁們的熱烈響應，甚至連環保局金山區隊、永和區隊也共襄盛舉，2000顆雞蛋一天就認購完畢，非常感謝同仁對於弱勢家庭及獨居老人的愛心。

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金山區長劉昌松表示，平時就有不少愛心團體捐贈物資給在地的弱勢家庭及獨居長輩，為了讓弱勢民眾可以吃得營養健康，公所自發性募集里長及同仁愛心購買雞蛋，今日將雞蛋分送區內的獨居長輩，並開放今日下午及3月6日上班時間讓符合資格的民眾攜帶通知單至金山區公所領取雞蛋，希望收到的家庭不僅能獲得蛋蛋的小確幸，對於里長及同仁們的善行義舉，也能充分感受到「我金山，我驕傲」的溫柔堅定與熱情奉獻內在意涵。

金山區公所表示，金山區截至2月份65歲以上長輩人數共3,891人，老年人口比率18.9%，隨著人口不斷老化，公所透過里、鄰長及衛生單位的通報，加強區內列冊獨居長輩的關懷訪視每個月1次、電話問安每週1次或送餐服務等，共同守護長者，溫暖金山每一個角落。