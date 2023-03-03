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只有兩天！東森廣場「送雞蛋」週末快閃　同步花車特賣最低10元起

東森廣場《好事蛋生》週末快閃限定活動（圖／東森購物提供）

▲東森廣場於本週末3/4（六）、3/5（日）兩天舉辦《好事蛋生》週末快閃限定活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

缺蛋問題持續延燒，東森廣場優惠廣大會員朋友，將於3/4（六）、3/5（日）舉辦東森廣場《好事蛋生》週末快閃，推出「LINE@新好友禮」、「消費滿額禮」兩大限定活動，當日新綁定會員+當日不限金額消費發票，就送雞蛋5顆；老朋友出示LINE@會員條碼，憑當日消費發票累積滿額500元，就送雞蛋5顆。活動期間每人限領乙次，數量有限，送完為止。

東森廣場週末同步舉辦花車特賣活動，商品最低10元起，消費滿500元贈晶華酒店集團沐蘭旅行沐浴組。花車特賣必買包括PUMA夏季男裝、女裝，每件只要269元，「犇」和牛滷肉每包99元，西班牙頂級橄欖油每瓶99元，Columbia哥倫比亞OmniHeat立領外套只要1,990元，ZWILLING德國雙人日式廚刀699元，阿一鮑魚紅燒半筋半肉牛肉麵僅賣99元，料理之王料理包蛤蜊海鮮口味只賣29元，還有森林維尼連帽萬用毯、史奴比好朋友自動傘組，以及吳宗憲代言JACKY WU二合一防水藍芽喇叭。

東森廣場《好事蛋生》週末快閃限定活動（圖／東森購物提供）

▲▼週末到東森廣場拿雞蛋、逛花車搶特賣商品。

東森廣場《好事蛋生》週末快閃限定活動（圖／東森購物提供）

東森廣場作為休閒場域新選擇，少不了美食助陣，不但引進港式點心點8號、沅保奶茶、日春木瓜牛奶、千石家、草地町等多家餐飲名店，無論是港式茶飲、日式拉麵或台式小吃，應有盡有，網路爆紅全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，開創副品牌「一星名店－人生的咖哩味」首家門市也開設在此，提供其他地方吃不到的特色美味。

除了好吃，也很好逛，來到東森廣場可以看到全家便利商店進駐之外，其中更開設「FamiSuper超市店」，在小坪數超市中就能採買到生鮮食材、即食調理冷凍品、日韓進口調味醬料與多款紅白酒等商品。而該間門市還有另一大特色，就是與東森寵物店複合並設，不僅提供各式各樣貓犬寵物用品，當民眾帶著毛小孩逛店累了，還可以在一旁的廣場咖啡座位區休憩，也可以帶毛孩前往慈愛動物醫院看診或是到東森寵物美容，更設有台灣首設友善寵物廁所和友善寵物用餐空間，歡迎家有毛孩的會員朋友在東森廣場寵聚。

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

▲東森廣場內設有全台首家FamilyMart+東森寵物便利商店，以及寵物友善廁所和寵物友善用餐區。

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東森購物東森廣場缺蛋雞蛋花車特賣

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