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快訊／竹山工業區60工廠「被停電」　台電：漏發通知非看錯時間

▲▼電塔,電網。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台電南投營業處漏發停電通知單，讓工業區在無預警狀況下無電可用。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者游瓊華、高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投縣竹山工業區今天上午8點55分左右傳出無預警停電，南崗暨竹山工業區服務中心表示，台電明明通知停電時間為今3月3日下午1時至2時，但上午上班才不到一小時就大停電，導致工業區廠商措手不及，哀號不已。台電對此說明不是看錯時間表，而是停電通知單「漏發」，才造成60戶用戶在不知情狀況下突然無電可用。

南崗暨竹山工業區服務中心透露，台電通知因為線路檢修以及設備維護，下午停電一小時，但上午8點55分就無預警停電，60多家工廠在毫無準備的狀況下被迫停擺，過了約一個半小時才復電。

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對此，台電南投區營業處也說明，為提升南投縣竹山工業區之供電穩定，3日安排維護改良工程計畫性停電施工，停電時間原本預計為上午8時30分至中午12時，停電範圍為竹山工業區一帶，有將停電訊息張貼於台電南投區處對外網頁，但調查後坦承停電通知單有「漏發」，造成約60家工廠在不知情的狀況下突然停電，無法事前做好預備，但台電在加速工進後，已於10時15分全數復電。

另外，竹山工業區3日下午原訂安排導線失竊復舊之計畫性停電施工，停電時間為13時至14時，台電南投區處已改採無停電施工，將無停電影響用戶。

台電南投區處澄清表示，竹山工業區今天非無預警大停電，也並非外傳的「看錯施工時間」誤停電，嗣後將持續加強注意相關施工作業時間，及停電通知單發送通知用戶作業。

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