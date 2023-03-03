南投立委補選前夕藍營總動員！　上午8點臉書同步挺林明溱

▲國民黨全體同步在臉書力挺林明溱。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

南投縣第二選區立委補選明日即將投票，國民黨今（3）日全黨總動員，力拚林明溱勝選。在選前一天，黨主席、中常委、黨籍立法委員、縣市長、發言人及文傳會副主委等，同步於臉書上貼出「守護南投，就在明天！」貼文，展現強大團結氣勢，共同呼籲南投鄉親支持林明溱，讓國會多一席監督力量。

國民黨發動中央及地方縣市長、黨公職人員，今日上午8時同步在臉書上貼文，包括黨主席朱立倫、南投縣長許淑華、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐臻蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、國民黨立院黨團總召曾銘宗及多位黨籍立委、中常委、市議員等，同時貼文具名支持2號林明溱，展現全黨上下同心團結求勝的堅定決心，並號召南投鄉親支持林明溱。貼文中並喊出「1234 守護南投！」口號，期盼南投鄉親「1起出門投②號林明溱，3月4號守護家園、守護南投！」

國民黨強調，民進黨治國無方，不但導致台灣缺水、缺電、缺工、缺蛋，還推出惡法箝制言論自由、讓孩子上戰場。需要在國會多一席聆聽民意的監督力量，不需要再一席護航綠色黨意、不聽民意的政客。

國民黨指出，這場立委補選，更是「抹黑與反抹黑的選擇、黨意與民意的選擇！」期盼南投鄉親站出來，一起表達反抹黑、顧民意的心聲，共同以選票支持林明溱，迎接明日南投的勝利，才能讓傲慢濫權的執政黨能真心反省檢討。

