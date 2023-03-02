南投立委補選查賄　假活動+藉工作費名義涉刑責依個案認定

▲檢察總長邢泰釗到南投地檢署主持檢察賄選會議 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

3月4日將進行第十屆立法委員南投縣第二選舉區(南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉)缺額補選投票，雙方陣營競爭激烈。邢泰釗檢察總長於今(2)日親赴南投地檢署，邀集臺中高分檢署、調查局等，召開立委補選聯合查察會議，並慰勉檢察官辛勞。

邢總長表示，選戰已進入倒數最後二天，請檢察機關應密切注意，凡有以正常活動掩護賄選，或以載送有投票權人前往投票，以拉高投票率情事者，嚴加查緝，毋枉毋縱。

會中對於發放工作費是否涉犯刑責，由檢察官視具體個案及相關原則進行認定，與會者並就認定標準，達成以下共識：

(一)工作人員之人數配置與工作內容及負荷，是否具衡平性。

(二)工作人員之薪酬與工作時數，是否具相當性。

(三)工作人員取得報酬之次數及多寡，與僱用方式是否與社會通念相符。

(四)工作人員之僱用是否具必要性。

(五)工作人員選任標準與來源是否符合社會常情。

最高檢察署表示，公職人員選舉罷免法第104條：「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」如有涉嫌違反者，檢察機關應速查明事實，以維護選舉秩序。

邢檢察總長籲請立委候選人依法競選，切勿心存僥倖，如有不法情事，檢察機關即儘速查明並澄清，共同維護公平、公正、公開的選舉。