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白沙屯媽祖托夢尋4歲腦萎縮童　母淚謝停轎賜福「溫暖至今難忘」

▲陳媽媽與腦萎縮兒。（圖／陳媽媽提供）

▲陳媽媽與腦萎縮兒。（圖／陳媽媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

奇蹟！白沙屯媽祖拖夢給彰化社頭工廠老闆尋4歲腦萎縮童，在鄉代邱湧錩的協助下，昨天順利找到了，今天陳媽媽今天透過視訊，流淚告訴《ETtoday新聞雲》記者，非常感謝媽祖的庇佑，由於男童自出生後因腦傷，不斷進出醫院，而母子3年前就與媽祖結緣，「祈求小兒子身體健康，這是最重要的」，自己也絕不會放棄。

陳媽媽是彰化二水鄉人，嫁到南投草屯，育有3子，在親戚家的小吃店幫忙，列中低收入戶，兒子的就學免費，么兒每月殘障補助約5060元，租屋維生，她說，兒子出生後身體就不好，2019年曾祈求白沙屯媽祖賜福給小兒子，知道白沙屯媽祖進香會進到彰化，今年還跟媽媽帶著小孩在路邊發點心給香燈腳，2月14日當天鑾轎從社頭經過，抱著小兒子祈求媽祖，媽祖還特地停轎為她們賜福，而媽祖撫慰心靈的溫暖至今無法忘記。

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▲陳媽媽與腦萎縮兒。（圖／陳媽媽提供）

▲陳媽媽育有3子，兄弟3人感情超好，兩個哥哥也十分照顧右腦萎縮的弟弟。（圖／陳媽媽提供）

「他是我的心頭肉阿」，陳媽媽流淚的說，雖然「已經被醫生判定無法走路」對小兒子仍舊不放棄一絲希望，去年7月因「右腦萎縮腦水變濃稠（換腦管也沒有用） 所以又要開腦剖一些腦骨頭，當時還進入加護病房，只能不斷的在耳邊跟他說「加油」鼓勵，在醫護人員的照顧下住院至月底終於可以出院。

但這小小而還有左骨盆下骨脫臼，必須動大刀的考驗，陳媽媽說，原本醫院訂3月初，但經過評估後決定3月14日，很巧就在此時，有朋友將媽祖托夢報導傳給她看，讓她感動不已。

由於媽祖托夢的這名工廠老闆，為人低調，不願現身，今天邱湧錩說，這名老闆年約42歲是從事汽車零組件，他也計畫著，將前往南投關懷訪視這名兒童，看是需要醫療協助還是輔助還是營養品，只要能幫上忙的，他一定會幫。

▲陳媽媽與腦萎縮兒。（圖／陳媽媽提供）

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