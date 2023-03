俄外長在G20擺臭臉「罵工作人員」畫面流出　他嚇到道歉！秒閃一邊

▲俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)前往印度參加G20外長會議,才剛抵達會場不久就對工作人員發脾氣。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)2日在印度出席G20外長會議,但他當天心情似乎很差,一名工作人員準備引導他前往合照區時,拉夫羅夫不耐煩地說,「我知道路,不用指給我看。」那人嚇到立刻閃邊。會議場外,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)直接對著拉夫羅夫說「結束這場侵略戰爭」。

'I know the way. Don't show me'



Watch as Russia's foreign minister has a testy exchange with a G20 official.



Sergei Lavrov appears to brush off directions from a man whose job it is to show foreign ministers the way up the steps to a photocall in Indiahttps://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/CZmH3jAwkt