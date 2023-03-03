俄外長在G20擺臭臉「罵工作人員」畫面流出　他嚇到道歉！秒閃一邊

▲俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）前往印度參加G20外長會議，才剛抵達會場不久就對工作人員發脾氣。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2日在印度出席G20外長會議，但他當天心情似乎很差，一名工作人員準備引導他前往合照區時，拉夫羅夫不耐煩地說，「我知道路，不用指給我看。」那人嚇到立刻閃邊。會議場外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直接對著拉夫羅夫說「結束這場侵略戰爭」。

'I know the way. Don't show me'



Watch as Russia's foreign minister has a testy exchange with a G20 official.



Sergei Lavrov appears to brush off directions from a man whose job it is to show foreign ministers the way up the steps to a photocall in Indiahttps://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/CZmH3jAwkt — Sky News (@SkyNews) March 2, 2023

據天空新聞等外媒報導，為期兩天的G20外長會議於新德里舉行，然而，俄國外長拉夫羅夫才剛抵達會場，似乎就對著現場工作人員發脾氣，對方準備引導他前往媒體攝影區與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）合照時，拉夫羅夫擺起臭臉、嚴肅地拒絕道，「我知道路，不用指給我看。」引導人員立刻開口道歉，並與拉夫羅夫拉遠距離。

▲拉夫羅夫在G20場邊會晤中國外長秦剛。（圖／路透）

拉夫羅夫隨後趁空檔會見了中國外長秦剛，討論了包含烏克蘭局勢在內等國際問題，會後俄國官媒引述外交部指出，俄中兩國在討論的問題上立場一致或高度接近。不過，同樣是俄烏戰爭議題，在G20外長會議上卻與各國產生歧見，由於無法達成共識，最終未能發表聯合聲明。拉夫羅夫指責西方國家，「現在只會敲詐勒索，並威脅其他所有人」。

▲美國務卿布林肯於G20短暫會晤拉夫羅夫。（圖／達志影像／美聯社）

另外，拉夫羅夫當天也在場邊「站著」與布林肯短暫談話10分鐘，沒有安排正式會議或談判，這是俄烏開戰以來兩人首度會面，也是美俄至今最高層官員的一對一接觸。布林肯受訪時透露，他在談話時告訴拉夫羅夫，「結束這場侵略戰爭，展開有意義的外交活動，以實現公正、長久的和平。」