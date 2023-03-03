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G20外長會議俄烏戰爭「歧見無解」　未討論台海議題

▲▼在印度首都新德里召開的G20外長會議。（圖／路透）

▲在印度首都新德里召開的G20外長會議。（圖／路透，下同）

中央社

由於某些國家在烏克蘭戰爭議題上無法達成共識，20國集團（G20）外交部長會議未能產生聯合聲明；另一方面，雖然台灣海峽局勢緊張，但G20外長們並未討論台海議題。

為期兩天的G20外長會議昨天在新德里以歡迎晚宴的方式登場，外長們2日正式舉行會議。

在下午的輪值主席記者會上，中央社記者詢問會議是否有談及台灣海峽局勢，以及G20或「四方安全對話」（Quad）外長是否會採取行動降低緊張？印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）簡短回應：「答案很簡單，這個議題未被討論。」

在烏克蘭戰爭議題上，蘇杰生坦承，基於某些國家之間「無可調解」的歧見，聯合聲明依舊難產，輪值主席國印度只能透過發布「主席總結暨會議結果文件」的方式，呈現大部分國家的立場。

但蘇杰生強調，各有見解的外長們能集聚一堂共同議事，在烏克蘭戰爭以外的諸多議題上達成共識，已經相當難得。

「主席總結暨會議結果文件」共有24個段落，文件註明，與會外長們同意除了第3段與第4段之外的其他段落。

第3段引述聯合國大會去年3月2日通過的ES-11/1號決議案，對於俄羅斯入侵烏克蘭表達「最深切的遺憾」，要求俄羅斯無條件撤離烏克蘭，並稱G20「大部分會員」強烈譴責在烏克蘭的戰爭，它已造成人類苦難，全球經濟惡化。

第4段則是強調遵守國際法與多邊主義體系對維護和平與穩定的重要性，並強調動用核武或威脅動用核武是無可接受的。

▲▼在印度首都新德里召開的G20外長會議。（圖／路透）

蘇杰生表示，除了烏克蘭議題之外，本屆G20外長會議還討論了多邊主義、糧食與能源安全、氣候及環境行動、深化永續發展、反恐、全球衛生、建立人才庫、性別平等與女性賦權，而反毒也被首次納入討論。

G20上週召開財政部長會議，同樣因有些國家在烏克蘭戰爭議題上有歧見，而未能產生聯合聲明。

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