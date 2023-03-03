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五桐號、梁社漢排骨買1送1！　Uber Eats「3月優惠碼」一次看

▲▼Uber Eats公開疫情期間美食排行。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats3月限定優惠碼懶人包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸繼續拿！外送平台「Uber Eats」3月限定「超殺優惠碼」來了，這個月全用戶除了可以爽吃「指定餐廳指定商品買1送1」，加碼還有五桐號、梁社漢排骨、必勝客買1送1等好康，趕緊下單去。

●全用戶優惠 
1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「首購優市」且為首次訂購優市者，即可享「下單滿200元打6折」優惠，最高現折150元。

2.即日起至3月15日凡輸入優惠碼「春日優享」即可享「 Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）現折100元」優惠。

3.即日起至3月14日免優惠碼即可享「活動餐廳指定商品買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

4.即日起至3月14日免優惠碼即可享「活動餐廳指定飲品買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

5.即日起至3月14日免優惠碼即可享「Kitchen Now活動餐廳指定商品買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

6.即日起至3月14日免優惠碼即可享「梁社漢排骨3品項（紅糟肉、燙青菜、蘿蔔排骨湯） 買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

7.即日起至3月14日免優惠碼即可享「必勝客海鮮個人比薩買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

8.即日起至3月14日免優惠碼即可享「五桐號荔枝冰茶凍飲、綠茶凍楊桃冰茶買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

9.即日起至3月14日免優惠碼即可享「麥當勞無敵大麥克全享餐、豪爽餐優惠價289元／香雞大麥克全享餐、豪爽餐優惠價269元／無敵大麥克、香雞大麥克單點105元」優惠，數量有限、售完為止。

10.3月8日至3月14日凡輸入優惠碼「屈買好來」，即可享「屈臣氏下單滿799元（不含外送費）打85折」優惠，最高限折150元，數量有限、兌完為止。

11.3月8日至3月14日凡輸入優惠碼「女力全聯」，即可享「全聯下單滿999元（不含外送費）打85折」優惠，最高限折200元，數量有限、兑完為止。

12.3月15日至3月21日凡輸入優惠碼「小七去踏青」，即可享「統一超商下單滿299元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

13.3月15日至3月28日凡輸入優惠碼「優買異國好物」，即可享「大潤發、Don Don Donki、全聯、City's Super、屈臣氏、家樂福 + 家樂福超市、楓康超市、Green&Safe、Mia C'bon、優市下單滿899元（不含外送費）打9折」優惠，最高現折200元，數量有限、兌完為止。

14.3月22日至3月28日凡輸入優惠碼「全聯最誠意」，即可享「全聯下單滿999元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折250元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

15.3月29日至4月4日凡輸入優惠碼「家福日本購」，即可享「家樂福、家樂福超市下單滿999元（不含外送費）打85折」優惠，最高現折200元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客個人海鮮比薩買1送1。（示意圖／業者提供）

●新用戶優惠
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至4月4日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「春天一起吃」即可享「消費滿235元打5折」優惠，單筆最高現折175元，每人限用2次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限、兌完為止。

●Uber One會員優惠
1.即日起至3月31日凡首次訂購生鮮雜貨者輸入優惠碼「MAR600」，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「MAR500」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「MAR1000」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「三月外帶」，即可享「外帶自取下單滿149元打7折」優惠，最高現折50元，每人限用4次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「會員賞櫻去」，即可享「Uber App新用戶享首趟行程150元乘車」優惠。數量有限、兌完為止。

6.即日起至3月14日可享「活動餐廳指定商品買1送1」，再輸入優惠碼「下凡吃飯」可在享「下單滿399元整單打8折」優惠，最高現折80元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至3月14日可享「活動餐廳指定飲品買1送1」，再輸入優惠碼「呼朋飲伴」可在享「下單滿329元整單打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至3月14日免優惠碼即可享「Kitchen Now3品項買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

9.即日起至3月14日可享「梁社漢排骨4品項（椒麻炸豆腐、紅糟肉、燙青菜、蘿蔔排骨湯）買1送1」，再輸入優惠碼「梁心美食」可再享「下單滿350元整單打85折」優惠，最高現折60元，數量有限、送完為止。

▲▼漢堡王花生培根牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王漢堡買1送1。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」3月限定「超殺優惠碼」也來了，這個月不僅有漢堡王買1送1、麥當勞第2件5折等好康，還有星巴克指定飲品第2杯半價喝，趕緊把握機會下單去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「foodpanda「3月超殺優惠碼」來了！　漢堡王買1送1、星巴克半價喝」。

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