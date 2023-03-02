太Q！麥當勞最新「BT21甜心卡」來了　「買A送B」品項有換

▲麥當勞2023甜心卡來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

神卡報到！人氣速食店品牌「麥當勞」2023年「甜心卡」來了，今年強勢攜手超可愛卡通「BT21」，打造4款超療癒卡片選擇，不僅一口氣讓8個角色通通出現，並分別搭配薯條、麥克雞塊、蛋捲冰淇淋等主題，超級欠收，而「買A送B」優惠內容也有變，3月15日起正式開賣。

▲麥當勞2023甜心卡優惠內容 。

麥當勞2023年甜心卡強勢登場，找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作，分別以人氣品項「薯條」、「麥克雞塊」、「蛋捲冰淇淋」及「McCafé」作為主題搭配8角色打造4款卡片選擇，有KOYA與TATA降落麥克雞塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」，通通可愛爆表。

今年的「BT21甜心卡」優惠內容也有變，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯，預計3月15日起正式開賣，可使用至2024年3月31日。