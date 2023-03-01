foodpanda「3月超殺優惠碼」來了！　漢堡王買1送1、星巴克半價喝

▲foodpanda「3月超殺優惠碼」懶人包。（示意圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸來了！外送平台「foodpanda」3月限定「超殺優惠碼」一次看，這個月不僅有漢堡王買1送1、麥當勞第2件5折等好康，還有星巴克指定飲品第2杯半價喝，趕緊把握機會下單去，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲漢堡王花生培根牛肉堡爽吃買1送1。（圖／業者提供）

●連鎖餐飲品牌

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「早享麥當勞」，即可享早餐時段「麥當勞下單滿300元打8折」優惠，最高現折70元，每人可用1次；期間加碼完成「點數獎勵」指定集點卡再拿麥當勞30元美食金。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「pastahut75」，即可享「Pasta Hut下單滿300元現折75元」。

3.3月7日至3月27日凡輸入優惠碼「好堡會花生」，即可享「漢堡王花生培根牛肉堡買1送1」。

4.3月7日至3月27日免優惠碼可享「漢堡王下單滿359元現折60元」，限pandapro用戶使用。

5.即日起至3月14日免優惠碼可享「麥當勞蘋果派第2件5折」。

6.即日起至3月31日免優惠碼可享「必勝客單點紙包麵／飯送夏威夷個人披薩（僅現鬆厚餅皮）」。

7.即日起至3月14日免優惠碼可享「星巴克特大杯焦糖瑪奇朵／特選美式第2杯半價」。

8.即日起至3月12日免優惠碼可享「達美樂夢幻四喜中披薩套餐（套餐含2份荷蘭小鬆餅）打75折」優惠。

●美食外送

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「派對動物」，即可享「美食外送下單滿259元打9折」優惠，最高現折60元，每人限用2次。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「letsgo」，即可享「美食外送下單滿399元現折60元」優惠，每人限用1次。

3.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「partyparty」，即可享「美食外送下單滿599元現折90元」優惠，每人限用1次。

4.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「allnight」，即可享「美食外送下單滿899元現折180元」優惠，每人限用6次。

5.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「ohohoh」，即可享「美食外送下單滿1499元現折300元」優惠，每人限用10次。

6.即日起至3月31日「美食外送指定店家8折起」。凡輸入優惠碼「三月熊送」且於指定店家下單滿349元再打85折，最高現折60元，每人限用1次，疊加優惠最低68折起。

▲生鮮雜貨、熊貓超市也有優惠碼等收。（示意圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「lonelylonely」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「goodbye」，即可享「生鮮雜貨下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.3月11日、3月12日凡輸入優惠碼「貓咪老虎」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

4.3月11日、3月12日凡輸入優惠碼「麻雀蝙蝠」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

5.3月26日凡輸入優惠碼「都要大步」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

6.即日起至3月7日凡輸入優惠碼「麵包玫瑰」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿899元打82折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7.3月15日起至3月21日凡輸入優惠碼「寵物派對」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打79折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

●熊貓超市

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「manymany」即可享「熊貓超市指定分店下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「goodtimes」即可享「熊貓超市指定分店下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

3.3月4日凡輸入優惠碼「瘋狂胡鬧」即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

4.3月18日凡輸入優惠碼「瘋狂慶祝」即可享「熊貓超市指定分店下單滿649元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠

1.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「pslp300」且為首次訂購並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

3.即日起至3月31日凡輸入優惠碼「pslp300m」且為首次訂購生鮮雜貨並使用線上付款者，可享「2折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

4.即日起至3月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb303」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

5.即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctcb303」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

6.即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「psctbce303」，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。