陳玉珍嗆228事件不關金門人的事　「更該紀念八二三砲戰」

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政委員會2日開會討論國定假日草案，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席，而國民黨立委陳玉珍在會中呼籲，二二八事件已經變成政治提款機，二二八只有發生在台澎地區，金門地區沒有，並不適合全國一起紀念，金門人認為更該紀念的是八二三砲戰、抵禦外敵、鞏固中華民國發展。

陳玉珍指出，目前我國各項紀念日名稱跟放假方式涉及人民權利，應該立法定之，被戰爭摧殘的歷史記憶，金門居民都印象深刻，在民心動盪之時，也該增訂八二三紀念日做國定假日。

陳玉珍表示，歷史不該被遺忘，金門前線軍民用生命守護中華民國，這樣的紀念日更有意義，而非像剛剛過去的二二八，只有台澎地區，並非全國人民一致記憶，金門人覺得八二三遠比二二八重要。

對此，林右昌表示，把國定假日立法定之、沒有不支持的理由，但要把八二三訂為國定假日還是要有共識，現階段內政部用開放態度，等委員和社會上態度凝聚，全國總休假日跟國定假日訂定有關、涉及很廣，這要一併做思考。

對於八二三是否放假？林右昌指出，總統蔡英文指示再研議看看，前總統馬英九也提到，目前八二三只紀念不放假，若都要放假茲事體大，這個議題有很多不同的看法。

陳玉珍也提議，可採取原住民歲時祭儀、勞動節、軍人節等模式，至少讓金門在八二三當天放假。對此，林右昌回應，這三個節日都是依身份，目前還沒有依地區放假的先例。