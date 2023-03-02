　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還有3次補班！民眾抱怨吃不消　林右昌：未來5年都不會超過3次

▲▼立法院內政委員會 內政部長林右昌聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於今年連假不斷，造成補班異常多，有人開心也有人不滿意，有在野黨立委呼籲不必「硬把連假串起來」。對此，內政部長林右昌2日指出，對於補班各種聲音都有，有人覺得很好、也有人排斥，在未來五年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假發生。人事總處也回應，彈性放假的部分，明年主要是小年夜、中秋節跟國慶日，後年就小年夜。

內政委員會2日開會討論國定假日草案，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席，而朝野立委也關心補班議題。民進黨立委羅美玲質詢時詢問，補班日過多引起民眾怨言，也有財經專家認為補班日上班效率非常差，因為民眾心態就是在休假，未來是否會有一樣狀況？

對此，林右昌表示，放假部分是彈性放假，也是回應社會過去要求，希望假期連續、讓大家安排家庭活動，今年狀況比較特殊，有6個彈性放假節日，各種聲音都有，有人覺得很好、也有人排斥，在未來五年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假發生。

人事總處培訓考用處長陳月春表示，今年從氣象局公布年曆排下來，有6次彈性放假情況，但未來五年初步檢視都是3次以內，不會有像今年這樣的特殊狀況，依照現行彈性調整機制來看，未來五年最多就是1次到3次之間，明年主要是小年夜、中秋節跟國慶日，後年就小年夜。

陳月春指出，今年6次引起民眾很多不同意見，人事總處也搜集意見，未來做評估跟檢討，這也涉及到勞動部跟交通部主管業務事項，總處也會找各部會來做開會研議。

ET快訊
宜蘭蔥油餅現況曝！　鄰居嘆：老闆夫婦也受傷害
快訊／台南議長賄選案　邱莉莉等10人起訴
收禮物後「28歲男星出車禍亡」！　于美人：華人很忌諱
實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰」！　萬人看傻
快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元
沒蛋可賣！　新竹名店宣布「停業10天」
1200元預計6月發！　「這4個月出生」也能領
董至成認了「包養酒店妹8年」！　痛揭離婚主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

國發會列3大策略防個資外洩！　「提高罰則」設專責監督機關

羅森伯格出任新AIT主席　駐美代表處歡迎：持續強化夥伴關係

百萬筆個資「裸奔」網上兜售　監察院要查

快訊／國防部證實美售台2款F-16飛彈　總價189億元1個月後生效

AIT主席莫健退休　白宮國安會資深主任羅森伯格接任

選前之夜主打「團結」！藍營諸侯站台力挺林明溱　獨缺侯友宜

林鶴明婉拒入閣堅持回民間　他駁藍營「別以為有網路就是網軍」

快訊／馮世寬再嗆日經記者「我把他抓來槍斃」　揪外交部一起表態

後天就要投票！　蔡培慧選前之夜出動「總統級」助選團

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

國發會列3大策略防個資外洩！　「提高罰則」設專責監督機關

羅森伯格出任新AIT主席　駐美代表處歡迎：持續強化夥伴關係

百萬筆個資「裸奔」網上兜售　監察院要查

快訊／國防部證實美售台2款F-16飛彈　總價189億元1個月後生效

AIT主席莫健退休　白宮國安會資深主任羅森伯格接任

選前之夜主打「團結」！藍營諸侯站台力挺林明溱　獨缺侯友宜

林鶴明婉拒入閣堅持回民間　他駁藍營「別以為有網路就是網軍」

快訊／馮世寬再嗆日經記者「我把他抓來槍斃」　揪外交部一起表態

後天就要投票！　蔡培慧選前之夜出動「總統級」助選團

普丁：正在籌備見習近平　盼能展示莫斯科地鐵大環線

「殘殺懷孕8月女星16刀」成歷史血案！邪教女73歲逝　美國夯片靠她改編

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

劉亞仁染4毒2年前受訪「表情誇張、字句反覆」　專家：恐有毒癮！

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

男將「活跳跳鰻魚」放入肛門治便祕　牠腹中垂死掙扎！腸子穿破洞

百萬YouTuber現蹤東京街頭！　「戴口罩擦肩」仍被台人認出：超強

2000囚犯移監震撼視角　薩爾瓦多啟用大型監獄

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

立院明審國定假日　立委提823紀念日、原住民族日放假

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

盧秀燕表態：不考慮當副手

就叫對岸中國　詹江村：不在乎黨籍

侯友宜出戰2024總統恐挨批「落跑」　盧秀燕：有心要選都不是問題

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

AIT主席莫健退休！接任人出爐

更多熱門

相關新聞

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

立法院內政委員會今日（2日）將審查「國定假日法」草案，朝野立委紛紛提案增加國定假日。時代力量主張19天國定假日、國民黨立委陳玉珍要求增加八二三砲戰紀念日、王鴻薇呼籲情人節放假、民進黨立委林靜儀則認為應增加客家日、原住民族日、國際移民日。對於討論過程，內政部長林右昌會前受訪時僅表示，今天很多提案，那就再看委員討論的結果。

警勤加給28年未調升　林右昌力挺提高

警勤加給28年未調升　林右昌力挺提高

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部澄清

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部澄清

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

17年前沒補班惹民怨！他嘆：真是歷史循環

17年前沒補班惹民怨！他嘆：真是歷史循環

關鍵字：

林右昌內政部國定假日補班

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

麥當勞新菜單停賣9大品項！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面