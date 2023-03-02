還有3次補班！民眾抱怨吃不消　林右昌：未來5年都不會超過3次

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於今年連假不斷，造成補班異常多，有人開心也有人不滿意，有在野黨立委呼籲不必「硬把連假串起來」。對此，內政部長林右昌2日指出，對於補班各種聲音都有，有人覺得很好、也有人排斥，在未來五年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假發生。人事總處也回應，彈性放假的部分，明年主要是小年夜、中秋節跟國慶日，後年就小年夜。

內政委員會2日開會討論國定假日草案，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席，而朝野立委也關心補班議題。民進黨立委羅美玲質詢時詢問，補班日過多引起民眾怨言，也有財經專家認為補班日上班效率非常差，因為民眾心態就是在休假，未來是否會有一樣狀況？

對此，林右昌表示，放假部分是彈性放假，也是回應社會過去要求，希望假期連續、讓大家安排家庭活動，今年狀況比較特殊，有6個彈性放假節日，各種聲音都有，有人覺得很好、也有人排斥，在未來五年內大概不會有今年狀況發生，只會有1到3次彈性放假發生。

人事總處培訓考用處長陳月春表示，今年從氣象局公布年曆排下來，有6次彈性放假情況，但未來五年初步檢視都是3次以內，不會有像今年這樣的特殊狀況，依照現行彈性調整機制來看，未來五年最多就是1次到3次之間，明年主要是小年夜、中秋節跟國慶日，後年就小年夜。

陳月春指出，今年6次引起民眾很多不同意見，人事總處也搜集意見，未來做評估跟檢討，這也涉及到勞動部跟交通部主管業務事項，總處也會找各部會來做開會研議。