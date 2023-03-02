「只放假不補班」有可能？　林右昌：需要社會高度共識

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於今年連假不斷，造成補班異常多，有人開心也有人不滿意，有在野黨立委呼籲不必「硬把連假串起來」，也有立委詢問是否「只放假不補班」。對此，內政部長林右昌2日回應，從全年度放假數就是115到116天，這是大院做成附帶決議，若是放假但不補班，假期的部分就會超過、茲事體大，這就不只是內政部問題，需要社會上有一定共識。

對於放假規定，林右昌解釋，紀念日跟節日有國家發展及民俗傳承重要意義，名稱、日期和放假規定事宜，目前是依紀念日及節日實施辦法辦理，目前有11個紀念日、6個民俗節日跟9個特定節日，過去因朝野沒有共識一直無法完成立法程序，實施辦法目前由內政部決定。

民眾黨立委陳琬惠質詢時詢問，只放假不補班如何？林右昌表示，從全年度放假數來看，也就是115到116天，這是大院做成附帶決議，過去並不是週休二日，週休二日之後，包括國定假日等等，目前就是115到116天，若是放假但不補班，假期的部分就會超過、茲事體大，這就不只是內政部問題，需要社會上有一定共識。

民進黨立委張宏陸質詢時指出，國民黨當初訂了很多政治宣傳的節日，包含中華文化復興節等，是否有檢討必要？林右昌回應，這涉及其他部會，但這的確時代久遠，假日跟紀念日應該要社會有共識，相信各機關都會聽到意見。

民進黨立委莊瑞雄也表示，有人嫌假放太少、有人嫌補班太多，這確實很難為，對於國定假日部分，朝野立委都提出很多方案，都有自己的道理，但內政部長就頭痛了，究竟哪一項最適合？

林右昌表示，這是整個社會制度問題，目前運作的還不錯，只是這次彈性放假較多，自然有不同意見，但今年是較特殊狀況，這些情形短期內不會再看到。委員的提案很欽佩，但還要再做討論。