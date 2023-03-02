坦然面對228歷史　蔣萬安：盡可能加以公開史料

▲台北市長蔣萬安參訪社會企業建北加油站。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

擁有「蔣家第四代」敏感身份的台北市長蔣萬安，2月28日下午於台北228紀念活動，並以市長身份為76年前發生在台北大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，導致全台228事件致歉。蔣萬安2日表示，自己就是坦然面對過往歷史，並針對史料、過往資料盡可能加以公開。

蔣萬安2日上午參訪社會企業建北加油站，會前接受媒體訪問。針對228國家紀念館稱，天馬茶房緝菸事件並非為引發228事件的主因，蔣萬安並未正面回應，僅說身為市長對過往歷史都會記取教訓、引以為戒，同時未來也會持續傾聽228家屬的聲音。

蔣萬安指出，台北市政府相關局處一定會針對228事件相關的歷史素材，持續盡其可能的挖掘搜集，以及228家屬現實處境遇到的困難，也會盡最大力量給予支持及幫忙。

至於國民黨台北市議員鍾沛君喊話，要提案明年起北市停辦官方228追思會，蔣萬安提及，除了台北市之外，包括中央、其他縣市政府，每年都會舉辦228追思會，文化局也會尊重各界多元聲音，持續精進228舉辦方式，並為包容尊重的社會努力。

關於蔣萬安以市長身份道歉，民進黨台北市議員王世堅喊話盼以蔣家身份致歉？蔣萬安仍未正面回應，僅說他的態度非常清楚且一貫，面對228就是坦然面對、還原真相、撫平傷痕，促進社會和解，這部分會持續努力；自己也希望針對接觸到的228家屬反映意見，在可做的範圍內，盡可能挖掘史料、公開呈現。