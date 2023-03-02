選前之夜主打「團結」！藍營諸侯站台力挺林明溱　獨缺侯友宜

▲南投縣立委補選4日將投票，國民黨今天上午召開記者會預告「選前之夜」造勢以及下午遊行掃街活動規劃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

面對即將到來的3月4日的南投補選，國民黨今（2）日上午召開「3月4日守護南投 有您『溱』好 」記者會，說明國民黨候選人林明溱3日下午步行掃街及選前之夜規劃。國民黨強調，面對綠營對手無所不用其極的不實抹黑污衊，現在更是南投鄉親站出來守護自己家園的時；不過，藍營4位直轄市長中台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政都將出席相挺，卻獨缺被黨主席朱立倫讚為黨最強母雞的新北市長侯友宜。

國民黨發言人楊智伃表示，明天下午4時30分，林明溱將從南投的文化中心一路走到南投的體育場前廣場，也就是選前之夜的場地，陪同林明溱掃街的來賓，包括朱立倫、連勝文副主席、智庫柯志恩執行長等，大家一步一腳印，腳踏實地。

接下來的下午5時30分開始，將在南投體育場前廣場舉辦選前之夜，朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，以及南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠，縣市首長齊聚一堂，展現團結為南投、為台灣打拚的決心。選前之夜來賓還包括前南投縣長林源朗、南投縣議長何勝豐，這兩位的加入，更顯示林明溱在地耕耘廣受肯定。

楊智伃表示，補選的投票率普遍不高，南投立委補選這一仗，希望所有好朋友能夠站出來，絕不能贏在家裡、輸在票匭，鄉親一定要站出來，投下對南投的肯定，投下自己神聖的一票。

選前之夜主持人、文傳會主委洪孟楷表示，這場立委補選是民進黨賴清德主席上任之後的第一戰，民進黨所有的步數出盡，昨天國民黨已對民進黨、對賴清德提問，有必要為了一場選舉抹黑到這種程度嗎？民進黨只能拿著對手的頭像搭配抹黑文字來做文宣嗎？如果民進黨沒有正式回應，就代表小看了南投鄉親的智慧。

洪孟楷強調，這場選舉是抹黑與反抹黑的選擇，是黨意與民意的選擇，自己的父親是南投草屯人，本身也是南投子弟，明天擔任選前之夜的主持，希望延續去年主持蔣萬安市長、黃敏惠市長選前之夜，以及主持今年王鴻薇立委補選的選前之夜的氣勢，也歡迎所有支持林明溱的好朋友共同來力挺，讓3月4日投票率一舉衝高、迎接勝利。