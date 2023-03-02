後天就要投票！　蔡培慧選前之夜出動「總統級」助選團

▲蔡英文（右）明天將首度前往南投輔選蔡培慧（中），圖為2022地方選舉期間。（資料照／蔡培慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選倒數2天，藍綠選情緊繃，民進黨主席賴清德本周號召黨公職加強動員黨員投票，並強化「返鄉投票」宣傳，總統蔡英文親自錄製催票影片，拉抬黨籍候選人蔡培慧選情。明天晚間選前之夜，將在南投縣人口最多的南投市舉辦選前之夜造勢，包括蔡英文、賴清德都將出席，呼籲支持者「為南投爭一口氣」。

賴清德昨天對全黨下達動員令，要求全黨力挺蔡培慧，強化返鄉投票的宣傳，今天上午青年部舉行記者會，號召「南朋友」回家投票；而林明溱陣營也頻頻出招，先是宣布這次補選後2024不連任，喊出支持原本在初選民調勝出的地方議員游顥，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也相繼到南投輔選，藍綠都出動「天王級」輔選團隊。

面對後天就是投票日，蔡培慧選前之夜造勢活動明天晚間將在南投市祖祠路夜市登場，此地點也是2022南投縣長選舉時，藍綠陣營舉辦競選總部成立大會的造勢場地，意義非凡。根據規劃，包括蔡英文、賴清德、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委林靜儀、羅美玲、曾擔任陳時中競選團隊發言人的醫師羅浚晅將陸續登台助講，主持人則由擁有全國知名度的立委吳思瑤、羅致政跨區襄助。

▲賴清德（左）農曆春節後每周都前往南投輔選，盼將蔡培慧（右）送入立法院。（圖／民進黨提供）

蔡培慧喊話，這一次的立委補選，是南投最關鍵的一戰，南投人已經不能再被一樣的人把持政治資源，繼續停滯不前了！她暗中批評國民黨對手林明溱指，過去做過立委、縣長15年的時間，南投仍然交通不便、就業機會少、醫療資源落，一般家庭出身的孩子，像自己都需要往外讀書、就業，辛辛苦苦地存錢養家，買房子，反觀林姓候選人，跳票的政見多過選前的承諾，全南投只有自己的兒子不用忍受思鄉之情，離鄉背井找頭路，一次又一次地利用人民的信任給予的選舉補助款爽住百坪千萬豪宅。

蔡培慧表示，南投人給了林明溱這麼多的機會，換來的是親友與孩子為了更好的生活環境遷出南投，是時候換人做看看了吧？懇請各位鄉親朋友不要再錯過一位有能力提法案，把中央資源帶入南投的蔡培慧。

羅致政也表示，這麽多年來，南投的發展停滯不前、人口外移嚴重，城市交通依然不便，醫療資源始終匱乏，南投人值得更好的未來，支持蔡培慧，才能改變南投的政治生態、才能為下一代留下更好的生活環境。