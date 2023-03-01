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朱立倫喊「阻擋全動法」　綠委疑：想跟共軍稱兄道弟拍抖音？

▲▼立委林俊憲召開桃機採購弊案記者會 「國門不設防？ 桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團 」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》），國民黨主席朱立倫1日表示將全力阻擋條文通過。對此，民進黨立委林俊憲質疑，這是每個國家應對入侵都會採取的正常措施，國民黨到底在怕什麼？你們要求的戰時言論自由，是散播戰況不利假消息的自由？還是跟共軍稱兄道弟拍抖音的自由？

林俊憲1日表示，為因應可能的衝突，國防部預告將修正《全民防衛動員法》，其中包括「必要時將媒體納管以免傳出錯誤消息或洩露機密」。另外，外界也傳出教育部近日召集地方教育主管機關討論，要求學校造冊納管戰時維護後勤的可用人力。他質疑，這是每一個國家應對入侵都會採取的正常措施，國民黨到底在怕什麼？台灣準備越充分你們越害怕是嗎？

林俊憲指出，烏俄戰爭對台灣的啟示不僅是軍事上而已，而是展示了網路時代整個社會要如何從方方面面應對入侵。在戰爭早期，有大量俄羅斯培養的帳號，透過社交媒體傳遞不利烏克蘭的假訊息，後來透過官方不斷闢謠與平台出手打擊，才逐漸遏止。另外，俄羅斯有許多軍力被摧毀，也是因為在社交平台上暴露自身位置而被鎖定，顯見戰時資訊管制已經是影響國家存亡的大事。

林俊憲也反問國民黨，「你們要求的戰時言論自由究竟是什麼？是散播戰況不利假消息的自由？還是跟共軍稱兄道弟拍抖音的自由？我勸你們還是別這樣做，參考烏克蘭經驗，做這種事被綁在電線桿上都算客氣了。你們如果認不清誰是敵人，那還是少說話，平時大家忍耐，真到國家存亡關頭就不一定了。」

林俊憲直言，國民黨對全動法如此反彈、叫喚著戰時還要有言論自由，就是因為他們從沒有把中國大陸當敵人，他們認為迎接共軍是「喜迎王師」，觀點與真心想守衛台灣的民進黨完全不一樣，所以才想讓大家包容這些投降主義言論。

不過，林俊憲也強調，《全動法》是為了衝突而準備，若有天真啟動了這些條款，和平時的規則不一定能適用，更開嗆國民黨「想投共，人家還把你們當奸細，請問問那些沒能跟你們逃來台灣的國軍下場如何。」

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