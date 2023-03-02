溜滑梯插1根細長鐵棍！全場驚「要絕子絕孫？」　內行人揭設計真相

▲溜滑梯中間多了一根鐵棍。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

溜滑梯是許多小孩喜愛的遊樂設施，但安全性不容忽視，你有看過這款的嗎？一名網友最近在南投發現有一處溜滑梯下方，竟立了一根細長鐵棍，如果從上溜下去恐怕會受傷，他忍不住開玩笑說，這是不是就是導致少子化的原因。文章曝光後，不少網友也笑說「找到『缺蛋』原因」，但也有內行人透露真相。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到某個溜滑梯下方正中間竟設置了一根細長鐵棍，如果有人真的想玩，溜下去可能會傷到雙腿中間，且似乎因為太過危險，已經很久沒有人玩，下方堆積了很多落葉。看到這情況，他也忍不住開玩笑，表示「一場關於少子化的社會性實驗」。

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文章一出隨即掀起討論，不少人紛紛笑說「絕育從小做起」、「阿魯巴溜滑梯」、「這不是少子化了，是絕子絕孫」、「為了防止你溜過頭，這可是讓你緊急停止的裝置，可以說這設計是非常的實用...相當的完美」、「前列腺煞車的運用」、「這關叫阿魯巴」、「光看到照片就聞得到蛋蛋的哀傷」、「兒子滑下來，然後就沒有孫子了」、「萬一沒看清楚就滑下去⋯」「生育率下降的元凶」。

不過也意外釣出內行網友，指出是因為舊式溜滑梯已經不符合規定，因此才要特別擋住出入口，「那是後面加裝的！為了不讓小孩玩這種溜滑梯，有些學校是直接要求施工單位做鐵門擋起來，不過要看學校要花多少預算去做，像這種應該是預算沒很高，所以直接立那支意思意思」、「這種的不合法規了，水泥的怕小孩跌倒摔破頭之類的，各大國小以前有那種大象溜滑梯的，也都用各種方式封起來了」。