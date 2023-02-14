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私立高中職「8年少18萬人」　私中盟籲：取消高中免學費補助門檻

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲為降低少子化衝擊私校，私中盟呼籲教育部取消高中免學費補助門檻。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新公告全國高中職各校學生數，前十名依舊是由私校包辦，但受到少子化影響，超過一半學校人數都下滑，更有部分學校一年少了4、5百人，8年來全國私立高中職學生總數減少18萬以上，全國私立中學聯盟（私中盟）今（14日）呼籲，為解決生源不足問題，教育部應儘速調降班級人數，並取消高中免學費補助門檻，增加對高職雜費補助，提升學生選讀高職的誘因。

受到少子化影響，私校不斷傳出停辦或退場消息，因應少子化海嘯，全國80所私立中學在「前瞻共好」的理念下，去年底成立私中盟，私中盟今天更呼籲教育部，為降低少子化衝擊私校，取消高中免學費補助門檻。

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私中盟表示，十二年國教實施迄今8年，全國私立高中職學生總數減少18萬以上，教育部日昨公告全國高中職各校學生數，前十名雖仍由私校包辦，但過半學校人數下滑，有的學校甚至一年間減少四、五百人，降幅相當驚人。

為解決生源不足問題，私中盟除呼籲教育部儘速調降班級人數，也建請取消高中免學費補助門檻，並增加對高職雜費的補助，提升學生選讀高職誘因。

私中盟指出，103學年度實施12年國教時，考量政府財政負擔，並拉抬高職，選讀高職學生一律免納學費，但高中卻設有門檻，家庭年所得148萬以下者免納學費，超過148萬者則定額補助，十二年國教實施迄今8年，免學費政策擴大至高中端，財源已不成問題，遺憾教育部卻遲遲不願修正政策，落實12年國教高中與高職均免學費的公平性。

國教署曾在去年7月7日召開免學費政策座談會，私中盟指出，會中有代表不認同取消高中免學費補助門檻，國教署也定調政策不改，但始終欠缺合理解釋，但公私立學校學生都是納稅人子弟，教育資源分配應公平合理，不能因就讀高中或高職而有差別待遇，希望教育當局能三思。

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