　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

▲南投縣長許淑華要求教育處清查學校閒置空間，加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

▲南投縣長許淑華要求教育處清查學校閒置空間，加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

少子化問題嚴重，新手父母親普遍希望能增加0到2歲的托育中心；南投縣長許淑華表示，已要求縣府教育處著手清查、在1個月內完成調查盤點學校閒置空間的作業，以利騰出做為社區托育使用。

縣府20日舉行縣務會議，許淑華針對0到2歲的托育中心設置問題，作成上述裁示；她強調增加0到2歲的托育中心是去年競選時重要的政見之一，就任縣長後即責成縣府社會及勞動處盤點托育中心資源，但除有南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮、竹山鎮已規劃設置外，其餘鄉鎮因場地難尋，縣府決定清查學校閒置教室等空間，加速托育中心的建置。

社會及勞動處長林志忠說，目前全縣公辦民營托育中心或公共托育家園僅有4處，包括南投市2處，竹山和集集各1處，收托兒童78位，0到2歲托育中心資源仍屬嚴重不足；未來埔里還會增加2處，可托育約64人，草屯土城國小也在規劃中，未來可收托20位，也提出解決策略，建議教育處盤點國、中小閒置教室或空間，規劃布建公共托育家園或托嬰中心。

許淑華說，托育中心需要安全空間，在不影響學校師生上課的原則下，教育處將針對閒置的國中小教室進行全面清查，並請社勞處派員會同勘查，了解是否合適，即使是偏遠的校區也列為清查對象，如何讓父母親方便接送，也要一併列入考量。

ET快訊
漲到熔斷！　這檔興櫃股比星宇還誇張
捶心肝！友買星宇「狂賺125萬」　她錯失3周機會連罵髒話
快訊／真的要送！基隆青年電動機車來了　採購1萬台
台北上班族中3.3億頭獎！　180公分、未婚沒女友
名字有「這2字」免費遊日本！　中1字折1萬
詹雅雯遭警告「隨時會死」！　病體徒步追白沙屯媽祖
快訊／《陰屍路》28歲男星身亡！　死因不明
上線2年！　LINE公告「這功能」將結束

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

來自日本遊客的暖心回饋　感謝南消史料館雙語志工熱心導覽

行政執行署彰化分署行動列車2／23開跑　信義鄉民繳欠稅費免下山

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

來自日本遊客的暖心回饋　感謝南消史料館雙語志工熱心導覽

行政執行署彰化分署行動列車2／23開跑　信義鄉民繳欠稅費免下山

台灣大道、文心路口「50天開罰500交通違規」　警分局長實地勘察

男深夜駕車抽毒菸遭警盤　查獲200包重550公克毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放　駐台使節盛讚美不勝收

台南3月1日起轉橙燈減量供水　市府召開應變會議減少產業衝擊

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海吸人潮

泰山義學市民活動中心重建動工　侯友宜：打造地方文化特色場域

女自備竹筷…趁店員轉身猛撈捐款箱！偷千元鈔假好心補投零錢

總底價只要105萬　51組人瘋搶信義區老公寓

路邊撿2串衛生紙賠18萬又被討359萬　拾荒嬤怒吼：根本司法奇蹟

私人救護車違停路邊爽睡！見「學姊」嚇壞全招...車牌註銷還上路

星宇翻黑　興櫃股清淨海漲逾6成盤中暫停交易

花蓮鳳林規模3.9地震　最大震度3級

大媽不聽勸「越線等紅燈」　下秒遭撞「捲入大貨車底部」

房貸利率回升　「現金購屋流」買家出現在全美各地

台積電好像軍隊？　員工笑回：所以免教召啊

敲碗成功！　超商最新「草莓優格巧克力霜淇淋」開吃了

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

汐止運動場一排石柱太神祕！他揭真相了

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

台灣大道文心路口開罰500件違規　

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊法網難逃

台南3月1日起轉橙燈減量供水

2023台灣國際蘭展」3月4日開放

來自日本遊客的暖心回饋謝志工熱心導覽

男深夜駕車抽毒菸查獲200包毒咖包

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

為桃園祈福！張善政敬獻土地公米糕龜1328台斤

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

更多熱門

相關新聞

一胎化後遺未結　催生亂象又起

一胎化後遺未結　催生亂象又起

2022年中國總人口數減少了約85萬人，是自1961年中國大饑荒後首次出現的人口負增長現象，此歷史性轉折可能標誌著中國整體人口數將開始長期下降，加上近年疫情肆虐，又在中共當局施行清零政策下，導致中國經濟收入大幅下降，政府債務激增，人口結構迅速邁入老齡化。

私立高中職「8年少18萬人」　私中盟籲：取消高中免學費補助門檻

私立高中職「8年少18萬人」　私中盟籲：取消高中免學費補助門檻

少子化「碩士註冊率93.66%」逆風飆高！3原因曝　專家：現在很好考

少子化「碩士註冊率93.66%」逆風飆高！3原因曝　專家：現在很好考

獨／少子化海嘯！大專缺額近6萬人　學士班新生註冊率創19年新低

獨／少子化海嘯！大專缺額近6萬人　學士班新生註冊率創19年新低

少子化　楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

少子化　楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

關鍵字：

學校閒置空間托育中心少子化社福

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

即／土耳其發生「規模6.4地震」

今天土地公生「5種人去拜能轉運」！2方式效果佳

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面