南投公共托育單位僅4處收78童　教育處盼利用校園閒置空間

▲南投縣長許淑華要求教育處清查學校閒置空間，加速托育中心建置。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

少子化問題嚴重，新手父母親普遍希望能增加0到2歲的托育中心；南投縣長許淑華表示，已要求縣府教育處著手清查、在1個月內完成調查盤點學校閒置空間的作業，以利騰出做為社區托育使用。

縣府20日舉行縣務會議，許淑華針對0到2歲的托育中心設置問題，作成上述裁示；她強調增加0到2歲的托育中心是去年競選時重要的政見之一，就任縣長後即責成縣府社會及勞動處盤點托育中心資源，但除有南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮、竹山鎮已規劃設置外，其餘鄉鎮因場地難尋，縣府決定清查學校閒置教室等空間，加速托育中心的建置。

社會及勞動處長林志忠說，目前全縣公辦民營托育中心或公共托育家園僅有4處，包括南投市2處，竹山和集集各1處，收托兒童78位，0到2歲托育中心資源仍屬嚴重不足；未來埔里還會增加2處，可托育約64人，草屯土城國小也在規劃中，未來可收托20位，也提出解決策略，建議教育處盤點國、中小閒置教室或空間，規劃布建公共托育家園或托嬰中心。

許淑華說，托育中心需要安全空間，在不影響學校師生上課的原則下，教育處將針對閒置的國中小教室進行全面清查，並請社勞處派員會同勘查，了解是否合適，即使是偏遠的校區也列為清查對象，如何讓父母親方便接送，也要一併列入考量。