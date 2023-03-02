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輕井澤公益店暫停營業3個月　老饕狂刷哭哭：每到台中必吃

記者黃翊婷／綜合報導

台中超人氣平價火鍋輕井澤鍋物日前公告，公益店將進行設備維護更新，從3月1日至6月中旬暫停營業。消息傳開後，不少老饕紛紛在業者的臉書粉專留言表示哭哭，「大業店也是修著修著就直接變燒肉了」、「嗚嗚格局最好的一間」。

輕井澤公益店暫停營業3個月。（圖／翻攝自Google地圖）

▲輕井澤公益店是不少鍋物愛好者心目中的第一名。（圖／翻攝自Google地圖）

輕井澤鍋物公告，為了提供更好的用餐環境，公益店將進行設備維護更新，只營業至2月28日，3月1日至6月中旬暫停營業，消費者可以前往鄰近分店文心南二店用餐，車程大約10分鐘，「造成不便，敬請見諒。」

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輕井澤公益店暫停營業3個月。（圖／翻攝自Facebook／輕井澤鍋物）

▲輕井澤公益店將暫停營業3個月。（圖／翻攝自Facebook／輕井澤鍋物）

消息傳開後，不少網友紛紛留言表示擔憂和不捨，「大業店也是修著修著就直接變燒肉了」、「嗚嗚格局最好的一間」、「要等3個月」、「哭哭」、「高中回憶」、「以前在轉角那間（大業店）原本也是輕井澤，後來停業超久以為要蓋什麼，結果上周去看，（變成）一間新的燒肉店」、「你們的整修讓人不放心，看起來就是又要關店開新品牌」。

輕井澤公益店在Google評論上擁有1萬341則評論以及4.3顆星，許多顧客留言大讚該店是「個人鍋心目中的第一名」，堪稱是每到台中必吃的美食之一，「湯底很好喝，其他家喝不到這湯底」、「吃過N次，超推」、「每到台中必吃的火鍋，平價料實在」。

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