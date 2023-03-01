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社會 社會焦點 保障人權

21歲詐團女遭疑窩裡反！4惡男鐵鍊拴腳當狗　平底鍋痛毆3天

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中傳出年輕女子遭囚禁案，詐團陳女遭懷疑是內鬼，被其他4名男車手控制控毆。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中傳出囚禁案！一名21歲陳姓詐騙集團女車手，2月24日因案前往警局製作筆錄，結束後到龍井區一處檳榔攤找4名詐騙集團同夥，不料被4人懷疑是「內鬼」，慘遭對方拴上鐵鍊當狗，還拿木棍、平底鍋毆打陳女，陳女趁4人外出趕緊向父親求救，2月27日晚間由警方陪同順利營救陳女，警方也已鎖定4名嫌犯追捕中。

烏日分局警方初步調查，陳女與另外4名男嫌犯為詐騙集團車手，年齡都在20多歲，相當年輕，陳女被其他4人懷疑供出內情，將雙腳拴上鐵鍊控制，雖然會給陳女食物、水，但3天以來都持木棍、平底鍋等物品毆打陳女，陳女頭部、頸部受傷，2月27日趁4人外出趕緊拿現場的電話撥打給父親求救。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

家屬得知後馬上向烏日警方報案，警方成立專案小組，立刻前往龍井區的檳榔攤營救陳女，陳女聽見門外有警方趕緊開門，順利獲救，但腳上鐵鍊依舊緊緊拴住，現場也無鑰匙，警方還請來消防局到場破壞陳女腳上的鐵鍊，協助送醫。

烏日分局表示，警方已鎖定4名嫌犯的動向，正積極追查中，全案報請臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並朝治平掃黑及組織犯罪偵辦，後續將擴大追查其他可能涉案共犯，並清查有無黑道幫派背後操縱。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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