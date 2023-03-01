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社會 社會焦點 保障人權

被瑪莎3煞打成重傷！憶此事「情緒大暴走」　男大生將休學療養

記者白珈陽、許權毅、劉人豪／台中報導

台中3名惡煞2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，和宋姓男大生所開的自小客車發生擦撞，竟下車痛毆宋男，導致宋顱內出血一度命危，歷經1年多審理，台中地院今(1日)一審依殺人未遂罪及強制罪，判刑主嫌張敦量8年及1年，合併執行9年。即使案發已經超過一年，但宋母透露，兒子至今仍有陰影，「只要想到這件事情，情緒就會大暴走」。

▲瑪莎惡少張敦量判刑9年，男大生母出面回應。（圖／記者許權毅攝）

▲瑪莎惡少張敦量判刑9年，男大生母出面回應。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 男大生清醒，媽媽病床邊跟他喊話 。（圖／家屬提供）

▲宋姓男大生遭3煞打成重傷。（圖／家屬提供）

宋母指出，兒子之前很忙沒處理兵役，醫生建議不要太脫離人群，讓他繼續上學，現在判決告一段落，可能讓他休學好好的休養一陣子，目前兒子還不知道判決結果，到時候會跟他說。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎惡少張敦量因行車糾紛暴打男大生至重傷，今天一審宣判出爐。（圖／資料照片）

宋母表示，兒子的心情是最受影響的，「只要想到這件事情，情緒就會大暴走」，所以在這方面，希望判決可以讓他某方面得到安慰，希望說他可以慢慢的釋懷，重新找到自己的定位，然後重新出發。

 ▲▼ 。（圖／資料照）

▲宋母說，案發時張敦量馬上打電話聯絡大哥小弟。圖左為張敦量，圖右為被害宋姓男大生。（圖／資料照）

宋母說，兒子常常會出現臉上慘白、頭暈、嘔吐，可是他還是很堅持，他還是要好好鍛鍊自己身體，「這是讓我很心疼的部分」，那對於他很多事情不能去做，他心境上要好好的調適，可能有永遠做不到的部分，他也必須要能夠放棄。

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