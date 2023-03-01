一片焦黑！台中火燒山變死亡谷　梅花鹿「剩骨架」...恐怖畫面曝

▲台中龍井2月27日發生嚴重火燒山，山區野鹿也遭到活活燒死。（圖／莊小姐提供）



記者許權毅／台中報導

台中市龍井區近日公墓火警頻傳，2月27日更為嚴重，一路從第五公墓往南寮步道延燒，不只一度影響國道3號用路人，山區的樹木、草叢全被燒光，猶如「焦黑死亡谷」，其中還有登山客驚見一頭野生梅花鹿活活遭到燒死，僅剩下鹿角、骨架，躺在一片焦黑的土地上。

台中市消防局指出，27日12時許接獲龍井區南崗產業道路火警，現場為第五公墓雜草因不明原因燃燒，派遣第四大隊、龍井、犁份、春社、協和、工業區等單位，總計13輛消防車、34名消防員前往搶救，火勢在15時42分控制，在19時22分撲滅，但仍有殘火由人員逐步處理中，整體燃燒面積高達2公頃以上。

▲▼ 火燒山面積相當大，火勢還一度影響國道用路人。（圖／記者許權毅翻攝）



該處正是南寮登山步道，有當地人拍下慘況回報，只見步道沿線的樹木、涼亭觀景台都被燒成焦黑。民眾見現場猶如「死亡谷」草木皆毀，紛紛留言表示「真是讓人心痛...」、「掃墓別燒雜草、金紙也別讓它亂飛！」

▲▼ 南寮步道受損嚴重，一路上觀景台、樹木都被燒成焦黑。（圖／黃先生提供）



一名莊小姐拍下一張「梅花鹿骨架」照片，見證現場有野生梅花鹿遭到活活燒死，，步道上的樹木被燒成焦黑倒在路中，不少地方還冒著陣陣煙霧，也能看見6、7隻野鹿在遠處奔跑。莊小姐表示，野鹿棲息地除了有火燒山危害，還有越野機車開發出的路線，一路向內部延伸，期許大家能愛護山林，更留給野鹿不被打擾的棲息地。

▲▼登山民眾感嘆，鹿群的棲息地受到嚴重損害。（圖／莊小姐提供）