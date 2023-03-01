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達美樂「夢幻起司四喜披薩」外帶半價！雙倍起司超有感

▲▼達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」外帶半價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

起司控一定要追！達美樂起司系列再度出擊，繼去年陸續推出的1公斤究極起司披薩、世界十大起司四喜披薩受好評後，研發團隊再推出「夢幻起司四喜披薩」，外帶大、中都半價，此外還有「夢幻套餐」899元。

據台灣達美樂調查發現，起司的風味及多樣性，是消費者選擇披薩時的重要指標，此次推出的「夢幻起司四喜披薩」慷慨使用了2倍的起司，並且選用了四種不同風味的起司；除了招牌100%高品質的莫扎瑞拉起司外，披薩上加入了香濃起司條增添風味，披薩邊上鋪滿濃郁的高達起司及切達起司，經過烤箱新鮮烘烤後，不同以往的餅皮酥脆口感，令消費者驚艷。

▲▼達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲同時還有「夢幻套餐」優惠價899元。（圖／業者提供）

為慶祝「夢幻起司四喜披薩」新上市，祭出外帶半價特惠中，大披薩(12吋)一個389元，中披薩(9吋)一個270元，就可以享受雙倍起司份量。同時還有「夢幻套餐」包含夢幻起司四喜大披薩+一般口味大披薩+香烤雞條15條+香酥千層棒，優惠價899元。

另外，人氣速食必勝客即日起至3月12日，祭出外帶單點13吋大比薩「199元超殺優惠」，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多可現省441元。提醒台北南港餐廳店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店、金門店不適用此優惠。

▲必勝客大比薩限時下殺199元。（示意圖／業者提供）

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