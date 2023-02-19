72歲達美樂外送員「送餐慘摔」還在顧披薩　收800萬小費終能退休

▲72歲達美樂外送員芭芭拉和幫忙集資的顧客一家人合影。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡州發生暖心事件，72歲達美樂外送員芭芭拉（Barbara Gillespie）送餐時，不慎在顧客家門口摔倒，卻仍一心掛念披薩，屋主出來查看時還連忙道歉。點餐的男屋主凱文（Kevin Keighron）和妻子將此事分享至網路，募資逾26萬6000美元（約新台幣810萬元），讓敬業的芭芭拉能夠安心退休。

根據門口監視器畫面，2月3日，芭芭拉一手端著餐盒及披薩盒，另一手提著塑膠袋，從遠處緩緩走來，卻在門廊前不慎摔倒，還重重撞上白色搖椅。她要獨自爬起來非常吃力，最後在凱文的協助下終於站起來。

▲芭芭拉不慎在顧客家門口摔倒。（圖／TikTok@momofthe5ks）

凱文回憶，「我打開門，而她就躺在那裡，試圖爬起來。比起任何事情，她更關心食物。而我說『我不在乎食物，我在乎妳！』」他和妻子萊西（Lacey Klein）談到募資金額時非常興奮，「我們想說可以給她更多小費…但從未預期能拿到這麼多。」

芭芭拉在達美樂工作5年半，但已於2月8日提交離職通知。她坦言原本「幾乎放棄了人們」，因為人們真的「太刻薄了」，如今卻被那些慷慨解囊的網友感動不已，「我們在這裡見到充滿愛心及關懷的人們。他們在乎別人…一個上了年紀的女人。」

達美樂發言人表示，芭芭拉是一名非常敬業的員工，「最近才被授予公司內部的2022年最佳團隊成員封號。她也是我們顧客的最愛，臉上總是掛著微笑。」

《紐約郵報》指出，美國勞工延遲退休變得越來越普遍，全球民調公司蓋洛普（Gallup）最近一項數據指出，美國通報的平均退休年齡為61歲，尚未退休者也把目標年齡推遲至66歲，而此數字在1995年時是60歲。